Bolivia: Expresidente Arce arrestado por presunta corrupción

La detención de Arce se remonta a sus funciones como ministro de Evonomía durante el gobierno de Evo Morales

El expresidente boliviano Luis Arce Catacora fue arrestado en La Paz este miércoles por la tarde en relación con un caso de corrupción que involucra al extinto Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Fondioc).

María Nela Prada, quien se desempeñara como Ministra de la Presidencia durante el gobierno de Arce, calificó su detención como un “secuestro totalmente ilegal”. Según publicó en redes sociales, Arce fue aprehendido en el barrio de Sopocachi y trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora”, declaró Prada, quien agregó que se dirigía a la sede de la FELCC. Insistió en que el exmandatario era inocente y que fue arrestado mientras estaba solo. Según medios locales estatales y privados, la detención de Arce se debe a su gestión como Ministro de Economía durante el mandato del expresidente Evo Morales (2006-2017).

La fiscalía acusa a Arce de presuntamente autorizar el desembolso de fondos estatales a cuentas privadas destinadas a proyectos de Fondioc que nunca se ejecutaron, además de su vinculación con el caso Fondioc, cuyos administradores están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y perjuicio económico al Estado.

La detención se produjo tras el testimonio de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, recientemente puesta en prisión preventiva por incumplimiento de contrato. Patty afirmó que fue Arce quien autorizó el desembolso de los fondos estatales a su cuenta personal.

El arresto de Arce forma parte de una serie de al menos diez comisiones de la verdad activadas por la nueva administración del presidente Rodrigo Paz Pereira para investigar al anterior gobierno del MAS. El caso Fondioc, un importante escándalo de corrupción que involucra millones de dólares en fondos estatales, fue reabierto para incluir a Patty, a quien la fiscalía acusa de recibir US$100.000 entre 2009 y 2010 para iniciativas agrícolas.

Arce, quien entregó el poder al presidente Paz el 8 de noviembre, se había comprometido a permanecer en el país y regresar a la docencia después de que el tramo final de su presidencia estuviera marcado por una intensa rivalidad con Morales, lo que contribuyó a la derrota de la izquierda.

La expresidenta del Fondioc Nemesia Achacollo fue declarada culpable en 2015 de no rendir cuentas por casi US$10 millones asignados a proyectos productivos rurales. La institución cesó sus operaciones ese mismo año.