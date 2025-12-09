Suecia cierra su embajada en Bolivia

Un embajador concurrente, probablemente basado en Lima o Buenos Aires, asumirá la representación en 2026

La embajadora de Suecia en Bolivia, Johanna Teague, anunció este lunes que su país reduciría su presencia diplomática en Bolivia, lo que conllevaría el cierre de la misión en La Paz a finales de 2026.

Teague explicó que la decisión estaba vinculada a prioridades de la política exterior sueca, referidas a temas de seguridad. Esta medida forma parte de un paquete más amplio que también pondrá fin a misiones en Zimbabue, Tanzania, Mozambique y Liberia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia aclaró que esta reforma integral implica que Suecia priorice un mayor apoyo a Ucrania, hacia donde se canalizará aproximadamente el 20% del presupuesto de cooperación global en 2026.

También reconoció la decisión de Suecia, expresando su agradecimiento por su compromiso internacional y sus causas humanitarias, y enfatizando que los lazos diplomáticos y fraternales, basados en el respeto mutuo y la amistad, continuarán. Bolivia agradeció específicamente a Suecia por sus importantes contribuciones en materia de desarrollo sostenible, conservación del medio ambiente, gobernanza democrática, derechos humanos e igualdad de género. La cooperación entre Bolivia y Suecia comenzó en 1995.

La Embajadora Teague expresó su orgullo por el camino recorrido y su gratitud por las alianzas forjadas, afirmando que Bolivia es y seguirá siendo un socio importante.

Tras el cierre de la embajada, Suecia se propone mantener las relaciones diplomáticas a través de un Embajador Concurrente para garantizar la continuidad de la agenda bilateral. El funcionario residirá donde Suecia mantiene una embajada permanente.

Si bien el anuncio no mencionó una ciudad específica, los precedentes sugieren con gran probabilidad que sea Lima, Perú, o Buenos Aires, Argentina.

Durante varias décadas antes de 2002, el Embajador de Suecia en Bolivia era concurrente y residía en Lima. De 2002 a 2010, residió en Buenos Aires. Suecia también mantiene embajadas en Brasilia y Bogotá (Colombia), que suelen ser citadas por gestionar servicios como la emisión de pasaportes para ciudadanos suecos en Bolivia.