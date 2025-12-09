Se desploman ventas minoristas argentinas en medio de una crisis salarial

La clase media argentina fue la más afectada por la crisis actual

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina continuaron su tendencia negativa en noviembre, registrando una fuerte caída del 9,1% respecto a octubre y una caída interanual del 4,1%, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los datos publicados durante el fin de semana consolidaron un ciclo negativo que se remonta a mayo. A pesar de las recientes caídas, la cifra acumulada de ventas del año se mantiene positiva, con un aumento del 3,4% respecto al mismo período de 2024.

Seis de los siete sectores encuestados por la CAME registraron caídas interanuales en noviembre, lo que indica una contracción generalizada del consumo.

La perfumería cayó un 17% interanual y un 14,6% respecto al mes anterior debido a la marcada aceleración inflacionaria que afectó los precios del sector; seguido de Bazar y Decoración (9,7% y 10,0% respecto a octubre), debido a las restricciones de financiación y al aumento del coste del crédito para bienes duraderos. Mientras tanto, Alimentos y Bebidas registró caídas del 5,9% interanual y mensual como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo en un contexto inflacionario persistente.

Además, Textiles y Confección cayeron un 4,3% y un 8,8% respectivamente, ya que los consumidores se vieron obligados a posponer la renovación de su vestuario por un tema de prioridades.

Ferretería y Construcción se contrajeron un 3,2% y un 13,1%, Calzado y Marroquinería, un 1,7% y un 12,9%. Por otro lado, los productos farmacéuticos subieron un 1,8% interanual a pesar de una caída del 9,1% respecto al mes anterior.

La caída del comercio minorista se refleja en un creciente pesimismo entre los empresarios. Si bien el 54,2% de las empresas encuestadas reportaron estabilidad interanual, la proporción de quienes reportaron un deterioro en las condiciones aumentó al 37%, un aumento de cuatro puntos porcentuales desde octubre.

El clima de inversión sigue siendo muy desfavorable, con un 60,1% de las empresas evaluando el contexto actual como poco propicio para inversiones de capital.

Además, siete de cada diez argentinos ganan por debajo de la línea de pobreza, según un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reveló que el 72% de los trabajadores recibe menos de un millón de pesos (unos 690 dólares estadounidenses), con una canasta básica total de 1.213.799 pesos.

Incluso entre los asalariados registrados, el 58% no alcanza el umbral del millón, y casi uno de cada cinco trabajadores formales se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La situación es drásticamente peor en el sector informal, donde el 89% tiene dificultades para cubrir sus gastos básicos, señaló la encuesta. La grave pérdida de poder adquisitivo está forzando cambios fundamentales en el comportamiento de los hogares.

En este contexto, al menos el 12% de las personas tiene al menos dos trabajos para complementar sus ingresos. Las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, agua) se han disparado del 4% del salario medio en 2023 al 11% en 2025 tras la reducción de los subsidios, lo que ha obligado a muchos a recortar servicios esenciales.

En total, aproximadamente 9,7 millones de personas (el 67% de la población económicamente activa) enfrentan problemas laborales que van desde el subempleo hasta empleos con salarios muy bajos, lo que agrava la crisis reflejada en los datos minoristas.

Por otra parte, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló una grave presión económica sobre los hogares argentinos. Casi la mitad de las familias recurre a medidas drásticas para llegar a fin de mes. Un 48% tuvo que asumir deudas o sacrificar ahorros para cubrir los gastos mensuales en el segundo trimestre de 2025. Esta cifra ascendió al 53% entre los hogares de clase media. Además, uno de cada cuatro hogares (25%) se endeudó específicamente para cubrir sus gastos, superando el punto crítico registrado en 2024, y el 35% de los hogares utilizó ahorros personales para cubrir necesidades, cifra que alcanzó el 40% entre la clase media. Otro 9% se vio forzado a vender algunas de sus pertenencias.