Quinto grupo de la Policía Keniana llega a Haití

“El precio de la paz suele ser alto”, consideró Otunge

Un nuevo contingente de 230 policías kenianos altamente especializados aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture para reforzar la recién creada Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en su lucha contra grupos fuertemente armados.

El quinto despliegue keniano fue recibido por miembros del gobierno haitiano, el director general de la Policía Nacional de Haití (PNH) y el cuerpo diplomático. Esta movilización eleva el número total de oficiales kenianos en Haití a más de 700.

El comandante de la GSF, Godfrey Otunge, destacó la importancia del momento oportuno para el refuerzo. “Llegan en un momento crucial... Su misión es clara: reforzar, consolidar y aprovechar el progreso ya logrado por la GSF”, declaró Otunge, añadiendo que la llegada envía un mensaje contundente e inequívoco: Kenia apoya a Haití, mientras sea necesario, hasta que prevalezca la paz.

Otunge destacó que la GSF, que reemplazó a la ahora extinta Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en octubre de 2025, se ha vuelto “más centrada, mejor coordinada y mejor equipada, aprovechando las valiosas lecciones aprendidas”.

El nuevo grupo forma parte de una rotación de tropas, ya que está prevista la partida de aproximadamente 100 oficiales kenianos del primer despliegue. La GSF, con el apoyo de naciones como Bahamas, Jamaica, El Salvador y Guatemala, ha estado llevando a cabo operaciones específicas basadas en inteligencia, especialmente en los departamentos de Oeste y Artibonite.

La GSF enfrenta a las poderosas bandas armadas que controlan aproximadamente el 90% de la capital y sus alrededores. Hasta mayo de 2025, miembros de bandas habían herido a 20 soldados kenianos.

El líder pandillero y exoficial de policía Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue”, advirtió a las tropas extranjeras sobre el derramamiento de sangre a su llegada. “No estamos librando una revolución pacífica; estamos librando una revolución sangrienta”, dijo.

Barbecue sostuvo que su coalición está preparada para una larga lucha para “liberar a Haití de las garras de los políticos tradicionales y los oligarcas corruptos”, asegurando que las fuerzas internacionales “perderían muchos hombres” antes de su retirada.

El comandante Otunge reconoció los peligros y afirmó solemnemente que los avances no se han logrado sin sacrificios. “Hemos perdido oficiales de la PNH y la GSF en el cumplimiento del deber... Su valentía nos recuerda que el precio de la paz suele ser alto”.