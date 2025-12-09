Ciclón extratropical golpea sur de Brasil

Se teme que el mal tiempo se extienda hasta el miércoles en el vecino Uruguay

Las fuertes lluvias provocadas por un ciclón extratropical que azotó el sur de Brasil causaron inundaciones generalizadas este martes, convirtiendo calles en ríos y laderas en cascadas en Florianópolis, São José, Palhoça y Biguaçu.

La agencia meteorológica Epagri/Ciram informó que Palhoça registró el mayor volumen de lluvia en seis horas, con 97,2 milímetros, seguida de cerca por Biguaçu (86,2 mm).

El clima extremo causó importantes problemas de transporte e infraestructura. Se reportaron inundaciones generalizadas que bloquearon carreteras principales, incluyendo tramos de la BR-101 en Palhoça y Biguaçu. En São José, el túnel comercial de Itaguaçu quedó completamente bloqueado debido al alto volumen de agua.

En el centro de Florianópolis, se produjo el derrumbe parcial de dos casas deshabitadas. El camino de acceso a Morro da Cruz se convirtió en una auténtica “cascada”, con los desagües pluviales desbordados. Además, casi 3.800 hogares en la Gran Florianópolis se quedaron sin electricidad la madrugada del martes, incluyendo más de 2.000 cortes en el barrio de Campeche. Desde entonces, el suministro eléctrico se ha restablecido en gran medida.

Las autoridades del estado de Santa Catarina suspendieron las clases en todos los niveles, incluyendo universidades como la UFSC, la IFSC y la Udesc.

Según el último pronóstico, se esperaba que el ciclón extratropical provocara lluvias intensas y persistentes a lo largo de toda la zona costera, lo que generaría un riesgo de alto a muy alto de inundaciones continuas y repentinas. También se espera que los vientos se intensifiquen, con ráfagas de entre 55 y 75 km/h.

Defensa Civil recomienda a la población buscar refugio, evitar conducir o caminar por calles inundadas y mantenerse alejado de árboles, letreros y postes de electricidad durante vientos fuertes.

Por su parte, la agencia meteorológica brasileña Metsul destacó la formación de un “centro de baja presión extremadamente profundo, algo inusual en nuestra región”, con valores de presión atmosférica comparables a los de ciclones tropicales entre el estado de Rio Grande do Sul y Uruguay, donde todo el país se declaró en alerta máxima. Aun así, Brasil se llevaría la peor parte.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) previó un descenso de las temperaturas tras una semana de intenso calor, con picos de actividad este martes, cuando las lluvias alcanzaron Montevideo y zonas aledañas, y podrían continuar hasta el miércoles.