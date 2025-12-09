Allanan AFA y 17 clubes por lavado de dinero

La empresa es propiedad del financista Ariel Vallejos (izq.), conocido por sus vínculos con Tapia

Se realizaron 35 allanamientos simultáneos este martes en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y 17 clubes, en busca de evidencia en una investigación por lavado de dinero que involucra a un financista estrechamente vinculado al presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia.

Por orden del juez federal Luis Armella, la Policía Federal se centró en posibles acuerdos ilícitos con la empresa Sur Finanzas. El antiguo club de Tapia, Barracas Central (ahora dirigido por su hijo), se encontró entre los investigados.

Otros allanamientos se realizaron en el edificio de la AFA en el centro de Buenos Aires, en su campo de entrenamiento “Lionel Messi” en la zona de Ezeiza y en las oficinas de la Liga Profesional en el exclusivo barrio de Puerto Madero.

Además de Barracas Central, otros clubes de primera división bajo la lupa son Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors y Platense. Por su parte, las instituciones de categorías inferiores Deportivo Morón, Los Andes, Deportivo Armenio, Acassuso, Excursionistas, Brown de Adrogué, Almirante Brown, Temperley, Defensores de Belgrano, Dock Sud, Victoriano Arenas y Recreativo Estrella del Sur completaron la lista.

Las autoridades incautaron documentación y equipos electrónicos. Se sospecha la existencia de préstamos encubiertos o esquemas de lavado de dinero entre Sur Finanzas y dichos clubes.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las entidades involucradas para rastrear completamente el flujo de dinero. Sur Finanzas es sospechoso de haber otorgado préstamos a estos clubes, que luego se cobraron a través de mecanismos como derechos de televisión o marketing.

Sur Finanzas es propiedad del financista Ariel Vallejos, conocido por sus vínculos con Tapia.