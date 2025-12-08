Uruguay compra gas argentino para abastecer planta eléctrica

Cardona destacó los menores costos que la iniciativa supone para el país

La empresa eléctrica estatal uruguaya, UTE, formalizó un acuerdo con Gasoducto Cruz del Sur para el suministro de gas natural desde Argentina, lo que reducirá significativamente los costos de generación.

El acuerdo se centra en el suministro de combustible a la central térmica de ciclo combinado de UTE en Punta del Tigre. La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, afirmó que se proyecta que la medida genere un ahorro estimado del 50% en los costos de producción de energía en la planta.

“Esto permite a Uruguay tener la certeza de que estamos generando a menores costos”, declaró la Ministra de Industria, Energía y Minería Fernanda Cardona, destacando el efecto estabilizador de costos del acuerdo en un contexto de volatilidad en los precios internacionales de los combustibles.

El contrato se firmó con Gasoducto Cruz del Sur, empresa uruguaya que actúa como intermediaria y gestora del suministro. La empresa opera el gasoducto, que proporciona una conexión física directa para el transporte de gas natural entre Argentina y Uruguay. El gasoducto, inaugurado en 2002, se extiende desde Punta Lara, en Buenos Aires, Argentina, a través del Río de la Plata y los departamentos uruguayos de Colonia, San José y Canelones, hasta desembocar en el área metropolitana de Montevideo.

Gasoducto Cruz del Sur es una empresa conjunta con una estructura de propiedad mixta que incluye a Shell (40%), Pan American Energy (30%), la empresa estatal uruguaya Ancap (20%) y la firma alemana Wintershall Dea (10%).

La conexión de la planta de Punta del Tigre a esta red de transporte fue un requisito previo para el acuerdo de suministro. La operación implica un cambio en el origen y las condiciones contractuales del combustible, sin requerir modificaciones estructurales en la planta.

La firma del acuerdo se considera un paso estratégico para diversificar la matriz energética de Uruguay y mejorar la eficiencia económica.

Cardona señaló además que la siguiente fase definiría los contratos de suministro específicos con los proveedores de gas argentinos para ajustar los volúmenes, los precios de referencia y las condiciones logísticas para el flujo continuo de gas natural.

La central Punta del Tigre, parte importante del parque termoeléctrico de Uruguay, adquiere una importancia estratégica cada vez mayor como respaldo confiable para la generación primaria hidroeléctrica y eólica del país, sujeta a las variaciones climáticas.