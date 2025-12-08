Muere líder opositor venezolano en centro de detención

Actualmente hay al menos 887 presos políticos en Venezuela

El exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el centro de detención El Helicoide, confirmaron este fin de semana su familia y organizaciones de derechos humanos en Caracas. Díaz, de 56 años, se encontraba detenido desde noviembre de 2024 y enfrentaba un proceso judicial por los delitos de “terrorismo” e “incitación al odio”.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela reconoció el domingo su fallecimiento, emitiendo un comunicado en el que afirmó que la causa fue un “infarto de miocardio”. Díaz “presentó síntomas compatibles con un infarto de miocardio” el sábado aproximadamente a las 6.33 am y “tristemente falleció minutos después” tras ser trasladado al Hospital Clínico Universitario, según el comunicado oficial.

El régimen bolivariano insistió en que se le estaba procesando con plenas garantías. Sin embargo, la esposa de Díaz, Leynys Malavé, declaró no haber recibido documentación médica alguna y no haber podido acceder al cuerpo, lo que la impulsó a solicitar una explicación formal.

Las circunstancias que rodearon la muerte han generado de inmediato demandas de esclarecimiento por parte de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y líderes políticos.

Familiares del fallecido y sus abogados defensores habían señalado previamente que Díaz tuvo acceso restringido a visitas y comunicaciones durante su encarcelamiento y que había solicitado evaluaciones médicas en múltiples ocasiones.

Oenegés como Foro Penal y figuras de la oposición han solicitado una investigación independiente sobre las circunstancias, exigiendo la publicación de registros médicos y judiciales para reconstruir las últimas horas. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, declaró que Díaz “había estado encarcelado y aislado durante un año”, con visitas severamente limitadas. Díaz es la sexta figura de la oposición que muere bajo custodia estatal desde noviembre de 2024.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE UU calificó el incidente como “otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal de [el presidente Nicolás] Maduro” y enfatizó que El Helicoide era un “centro de tortura”.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, emitió un comunicado conjunto con el opositor exiliado Edmundo González Urrutia, argumentando que el deceso de Díaz “se suma a una alarmante y dolorosa cadena de muertes de presos políticos” detenidos tras las controvertidas elecciones de julio de 2024.

En su opinión, estas muertes, que a menudo implican la negación de atención médica, condiciones inhumanas y tortura, revelan un “patrón sostenido de represión estatal” con fines intimidatorios.

Según el último recuento de Foro Penal, actualmente hay al menos 887 presos políticos en Venezuela.