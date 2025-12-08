Motobomba impacta en Balboa, Colombia

Sánchez ofreció una recompensa de más de 50.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables

Una motocicleta cargada con explosivos detonó cerca del parque principal y la comisaría del municipio de Balboa la tarde del sábado, causando caos generalizado y heridos en el departamento colombiano del Cauca.

La explosión hirió al menos a 15 personas, entre ellas un policía y una niña de 7 años, y causó importantes daños materiales. Imágenes en video muestran la explosión, que rozó a peatones y a un conductor que transitaba por el lugar, quien logró escapar.

La explosión y el incendio resultante dañaron gravemente la zona comercial central, afectando específicamente a la Cooperativa de Cafeteros del Cauca. Este establecimiento, un punto de acopio crucial para los productores locales, sufrió daños en su fachada, estructura y almacén. Varias viviendas, locales comerciales y vehículos cercanos también se vieron afectados.

En la tarde de este sábado se presentó un ataque con explosivos en el municipio de Balboa, en Cauca. La acción terrorista deja, hasta el momento, dos personas heridas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6yeznMlIqv — Revista Semana (@RevistaSemana) December 6, 2025

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, condenó rápidamente el ataque como un acto terrorista y atribuyó la responsabilidad a las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central (EMC), señalando específicamente al cártel de alias “Mordisco” y alias “Marlon”. Las autoridades investigan además la posible participación del Frente Carlos Patiño, una facción violenta del EMC activa en el sur del Cauca.

Sánchez también anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (unos 52.145 dólares estadounidenses) por información que conduzca a la captura de los perpetradores, y añadió que se cree que el ataque es una “represalia criminal” contra las operaciones en curso de las fuerzas de seguridad en la región.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y el alcalde de Guachené denunciaron la violencia e instaron al Gobierno Nacional a reforzar de inmediato las medidas de seguridad para proteger a las comunidades de la intimidación y la destrucción.

La Federación Nacional de Cafeteros expresó su indignación por el ataque a infraestructura vital para el sector agrícola de la región, prometiendo que el trabajo de los agricultores “no se dejará intimidar” y exigiendo la rápida intervención de la Fuerza Pública para recuperar el control territorial.

El atentado pone de relieve la persistente violencia en el Cauca, donde grupos armados continúan enfrentándose por corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico y la minería ilegal, lo que agrava las altas tasas de homicidios y desplazamientos.