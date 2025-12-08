Milei recibe a los F-16 como nuevos “ángeles guardianes” de Argentina

“Hoy más que nunca, podemos decir que las fuerzas del cielo están con nosotros”, subrayó Milei

El presidente argentino, Javier Milei, presentó oficialmente este domingo los primeros seis cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, calificando esta multimillonaria compra como “la adquisición militar más importante de los últimos 50 años de la historia argentina”.

Los aviones, que forman parte de un lote mayor de 24 aeronaves, fueron presentados en el Área Material de Río Cuarto en Córdoba, tras un sobrevuelo ceremonial a baja altitud sobre lugares emblemáticos de Buenos Aires, como la Casa Rosada y el Obelisco.

Milei, quien subió brevemente a uno de los aviones junto a su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, los describió como los nuevos “ángeles guardianes” del país y los “nuevos guardianes del espacio aéreo argentino”.

La adquisición, concretada en un acuerdo de más de US$300 millones, tiene como objetivo reemplazar la flota de Mirage del país, que fue dada de baja en 2017 tras cuatro décadas de servicio. En su discurso, Milei enmarcó la compra como un paso crucial para recuperar las capacidades militares perdidas durante años de “maltrato” a las Fuerzas Armadas por parte de administraciones anteriores.

“Esta adición es esencial porque los gobiernos anteriores nos dejaron indefensos”, declaró Milei, quien enmarcó en una agenda para “rectificar décadas de maltrato”.

La transferencia de los F-16 fue posible gracias a la decisión de Dinamarca de modernizar su flota con cazas F-35. Estados Unidos brindó un respaldo crucial, aprobando la transferencia y aportando 40 millones de dólares en financiamiento. El valor total del acuerdo, que incluye sistemas de armas estadounidenses, entrenamiento y apoyo a largo plazo, asciende a 560 millones de dólares.

La ceremonia también sirvió como trampolín para que Milei reforzara su discurso político interno, criticando a quienes “demonizaron a las Fuerzas Armadas” tras la última dictadura militar.

Asimismo, el mandatario defendió el nombramiento del Teniente General Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa, restando importancia a las críticas en su contra. Entre otras personalidades, asistió al evento el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.