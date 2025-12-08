Machado viaja a Oslo para ceremonia del Premio Nobel

Machado vive en la clandestinidad en su país

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, según informes que circularon durante el fin de semana, que no ofrecieron más detalles sobre los preparativos por motivos de seguridad.

Machado ha estado viviendo en la clandestinidad en Venezuela para evitar nuevas represalias del régimen de Nicolás Maduro. En noviembre, el fiscal general de Venezuela sugirió que Machado sería considerada una “fugitiva” si salía del país para aceptar el galardón.

“Estuve en contacto con la Sra. Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Junto a Machado estarán los presidentes José Raúl Mulino de Panamá, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay y Javier Milei de Argentina.

Mulino afirmó que estaría allí “para apoyar a esta mujer que simboliza la tenaz lucha contra una dictadura”. Para Noboa, “será un honor estar con usted en Noruega. Su lucha representa la valentía de toda una región”, publicó en redes sociales en un mensaje dirigido a Machado.

También se espera la asistencia del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España. Urrutia se presentó contra Maduro en las elecciones de julio de 2024.

“Argentina está del lado correcto de la historia... A favor de la paz y la libertad”, insistió Milei, quien, junto con los demás líderes, comparte valores comunes con el mandatario estadounidense Donald Trump. Su presencia se ha considerado un factor de presión diplomática sobre Maduro.

Machado fue escogida para el Premio Nobel en octubre por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica” en Venezuela tras su proscripción para candidatearse en 2024, cuando Maduro afirmó haber ganado, a pesar de las protestas generalizadas de la oposición y el desconocimiento de los resultados por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales. Tras el anuncio del Nobel, Venezuela cerró su embajada en Noruega.

El ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, calificó a los presidentes invitados como “vagabundos holgazanes”.