Honduras: Elecciones presidenciales sin ganador tras una semana

Se hacen necesarias unas reformas modernizadoras para futuras elecciones

Una semana después de los hechos, ningún candidato ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales hondureñas. El conteo de votos se ha suspendido varias veces debido a fallas técnicas en medio de constantes variaciones en los resultados.

El escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) permanece suspendido desde el viernes, lo que ha alimentado la incertidumbre pública, la confrontación política y las denuncias de irregularidades en una contienda muy reñida.

El CNE confirmó la interrupción abrupta con aproximadamente el 88,02% de las papeletas procesadas. Las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cossette López atribuyeron la interrupción a “problemas técnicos” relacionados con el sistema proporcionado por la empresa colombiana (ASD). Insistieron en que el problema estaba “fuera del control del pleno” y de su equipo técnico, y enfatizaron el compromiso del CNE con la transparencia continua. El proceso se ha complicado aún más por fuertes desacuerdos entre los tres consejeros del CNE, cada uno representando a uno de los principales partidos políticos del país. La división se acentuó con la ausencia del consejero del partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, en la conferencia de prensa del CNE del fin de semana.

Los resultados preliminares disponibles antes de la suspensión revelan una contienda presidencial extremadamente reñida. Las últimas cifras mostraron una diferencia de menos de un punto porcentual entre Nasry Tito Asfura, del Partido Nacional (1.132.321 votos; 40,19%), y Salvador Nasralla, del Partido Liberal (1.112.570 votos; 39,49%), seguidos de Rixi Moncada, del gobernante Partido Libre (543.675 votos; 19,30%).

El prolongado retraso y el estrecho margen entre Asfura y Nasralla han intensificado las tensiones políticas, generando un recelo generalizado entre la ciudadanía, los partidos y los observadores internacionales.

El izquierdista Libre ha solicitado formalmente la anulación administrativa de la fórmula de votación presidencial, alegando irregularidades relacionadas con el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha instado al CNE a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando al mismo tiempo las medidas de trazabilidad para garantizar la certeza de los resultados.

Analistas mundiales han descrito los fallos en el recuento como una muestra de la fragilidad del sistema electoral del país y han exigido reformas de modernización, incluyendo una segunda vuelta.