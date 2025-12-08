Encuesta muestra que Lula vencería fácilmente al hijo de Bolsonaro en segunda vuelta

La oposición a Lula preferiría a alguien por fuera de la familia Bolsonaro, lo que afecta a Flávio, según Datafolha

Una encuesta de Datafolha publicada este fin de semana mostró que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vencería al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, por al menos 15 puntos porcentuales en una posible segunda vuelta: 51% contra 36%.

El relevamiento fue publicado después de que el exmandatario designara a su hijo como candidato de la familia para las elecciones presidenciales de 2026. La encuesta de Datafolha indica que la confirmación de Flávio Bolsonaro se percibió como una noticia favorable para las perspectivas de reelección del presidente Lula.

El estudio también reveló que Lula tendría solo cinco puntos de ventaja si su oponente fuera el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un exaliado de Bolsonaro con el apoyo de algunos sectores del mercado.

La candidatura de Flávio Bolsonaro generó una fuerte reacción en los mercados financieros, con la Bolsa de Valores de São Paulo cerrando con una baja del 4,31%, su mayor caída diaria desde 2021. Los analistas sugieren que los mercados y un electorado de centro crucial están deseosos de apoyar a un candidato anti-PT que no pertenezca a la familia Bolsonaro.

A pesar de su mayor oposición a Flávio Bolsonaro, la encuesta muestra que el presidente Lula enfrenta desafíos en cuanto al desempeño de su actual administración, con un índice de desaprobación del 37% frente a una imagen favorable del 32%.

En una primera vuelta con los candidatos confirmados, la encuesta mostró que Lula obtendría el 41% de los votos, Flávio Bolsonaro el 18% y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema —quien se presenta como independiente— el 6%, con un 13% de los encuestados emitiendo un voto en blanco o nulo.

Jair Bolsonaro fue recientemente condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, y su hijo ha confirmado su precandidatura con el respaldo del Partido Liberal.

Los analistas consideran que el “extraordinario ataque arancelario” del presidente estadounidense Donald Trump contra Brasil, lanzado en repudio a los procesos judiciales contra Bolsonaro, fortaleció inadvertidamente al presidente Lula, quien manejó la situación con cautela.

Según informes, la imagen de Lula sufrió un duro golpe tras un controvertido y sangriento operativo de seguridad en Río de Janeiro, liderado por un gobernador afín a Bolsonaro, que dejó más de cien muertos en dos favelas. La seguridad sigue siendo una debilidad notoria del gobierno actual.

Zema se ha unido a De Freitas y al gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, para formar una liga de gobernadores, lo que podría indicar una mayor fragmentación dentro de la oposición de derecha.