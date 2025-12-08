Detectan nueva cepa de mpox en el Reino Unido

Según informes difundidos en el Reino Unido este lunes, las autoridades sanitarias del país han identificado una nueva variante genéticamente recombinante de mpox (viruela del mono) en una persona que regresó recientemente de Asia, lo que motivó el análisis inmediato por parte de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).

La cepa recién descubierta combina material genético de dos subtipos virales diferentes: el clado Ib, más grave, y el clado IIb, menos grave (responsable del brote mundial de 2022).

“Nuestras pruebas genómicas nos han permitido detectar esta nueva variante de mpox”, señaló la Dra Katy Sinka, jefa de infecciones de transmisión sexual de la UKHSA.

Por su parte, el Dr. Boghuma Titanji, profesor adjunto de Medicina en la Universidad de Emory, advirtió: “La identificación de una cepa recombinante de mpox que contiene elementos tanto del clado I como del clado II es precisamente lo que los expertos en la materia temían que sucedería si el virus continuaba propagándose globalmente sin una respuesta decisiva para detenerlo”. La principal preocupación es si esta mezcla genética alterará la transmisibilidad del virus (su facilidad de propagación) o su virulencia (la gravedad de las infecciones).

Si bien la UKHSA declaró que “continuaría evaluando la importancia de esta variante”, las autoridades enfatizaron que la población no debe minimizar el riesgo.

“Aunque la infección por el virus mpox es benigna para muchas personas, puede ser grave”, señaló la Dra. Sinka, quien instó encarecidamente a las personas elegibles a vacunarse, enfatizando que la inmunización es una “forma de eficacia comprobada para proteger contra las formas graves de la enfermedad”.

Actualmente, la vacunación se ofrece a quienes se consideran de mayor riesgo, incluyendo personas homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que tienen múltiples parejas o que asisten a lugares de alto riesgo.

El descubrimiento sirve como recordatorio de que el mpox “circula globalmente y está evolucionando”, según la profesora Trudie Lang, directora de la Red de Salud Global de la Universidad de Oxford. El caso pone de relieve la magnitud global del brote, con casi 48.000 confirmaciones en todo el mundo este año, aunque en forma desproporcionada en África Central.