Autoridades sanitarias uruguayas lanzan importantes campañas de vacunación

El sarampión y la rabia son los objetivos en esta ocasión

El Ministerio de Salud de Uruguay (MSP) lanzó este fin de semana una campaña de vacunación contra el sarampión tras confirmarse varios casos en una familia procedente de Bolivia.

Los seis positivos confirmados pertenecen a una misma familia residente en San Javier, en el departamento de Río Negro. Además, el MSP investiga a cinco sospechosos en la zona rural del distrito.

La campaña se lanza días después de que el MSP advirtiera que aproximadamente 20.000 niños en todo el país no habían completado su esquema de vacunación.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, expresó su preocupación por esta brecha, enfatizando que esta enfermedad altamente contagiosa se puede prevenir con dos dosis e instó a las familias a ponerse al día lo antes posible, especialmente a los niños de entre 12 y 15 meses.

Lustemberg destacó que la vacunación es gratuita y accesible en todos los centros de salud del país.

El MSP también insta a los adultos nacidos después de 1967 a vacunarse si tienen dudas sobre la cantidad de dosis recibidas. La segunda dosis obligatoria contra el sarampión se introdujo en Uruguay en 1992. Como resultado, las personas nacidas entre 1967 y 1987 podrían haber recibido solo una dosis, por lo que se les recomienda que se actualicen lo antes posible.

Si bien Uruguay ha mantenido su estatus libre de sarampión desde 1999, la situación actual constituye una alerta, subrayó la Directora de Epidemiología del MSP, Nataly Rodríguez.

La campaña de inmunización se produce poco después de que toda la región de las Américas perdiera su estatus libre de sarampión en noviembre debido a brotes en Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice.

En otro avance sanitario, el MSP lanzó una campaña gratuita de vacunación antirrábica para mascotas en Montevideo tras el hallazgo de un murciélago portador de la enfermedad en el exclusivo barrio de Pocitos. El objetivo es crear una barrera sanitaria tras la inmunización de perros y gatos, se explicó.

El murciélago infectado fue descubierto cerca de la sede de la Comisión Nacional de Zoonosis, en Bulevar España 2673. El MSP confirmó que no se reportó exposición humana.

Equipos técnicos están recorriendo la zona, distribuyendo material informativo y animando a los residentes a vacunar a sus mascotas. La campaña gratuita de vacunación antirrábica está programada para este lunes, martes y miércoles en un puesto fijo ubicado en la sede de la Comisión.

La rabia es una enfermedad viral que se transmite por mordeduras o arañazos de animales infectados y que, una vez que se manifiestan los síntomas, es casi 100% mortal, recordó el MSP.

Las autoridades también aconsejaron a los residentes que nunca manipulen murciélagos sin protección. En caso de contacto directo, mordedura o arañazo, se debe buscar ayuda médica de inmediato y notificar al MSP. Si se encuentra un murciélago con un comportamiento atípico (como estar activo durante el día) en el interior de una vivienda, se debe aislar en una habitación y buscar ayuda.