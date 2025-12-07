Falklands elecciones, Cámara de Comercio pugna por mayor equilibrio y apoyo al sector privado

Local de la Cámara de Comercio de las Islas Falkland, la cual nuclea al mundo empresarial de las Islas

Con motivo de la elección general a celebrarse el próximo 11 de diciembre en las Islas Falkland, la Cámara de Comercio de las Falklands ha publicado una carta abierta a los candidatos que aspiran a las ocho bancas de la Asamblea Legislativa, el gobierno autónomo de las Islas que regirá sus destinos por los siguientes cuatro años.

La Cámara tras felicitar a quienes aspiran a integrarse a la mayor institución política electa de las Islas explica que tiene la responsabilidad de transmitir cuan crítico y continuo es el éxito de la comunidad empresarial para la economía y forma de vida de las Falklands.

De ahí el interés en saber que se espera el próximo gobierno alcance para alentar el desarrollo sostenido de la economía de las Islas.

En particular la Cámara está preocupada que la importancia del sector privado, a su manera de ver, no ha sido enteramente comprendido por los miembros electos, y que en gran medida dan por descontado la suposición que el Gobierno de las Falklands puede seguir absorbiendo más recursos para la financiación de proyectos sociales.

Es necesario que los candidatos entiendan la estructura de nuestra comunidad empresarial, contamos con muchos negocios pequeños y en desarrollo, junto a unos pocos mayores. Las pequeñas crecerán con aliento y decisiones políticas sólidas, pero su desarrollo es frágil y lejos de estar asegurado, por tanto el gobierno debe considerar las decisiones con mucha atención y comprender las consecuencias de sus acciones sobre la comunidad empresarial.

Como Cámara y en representación de otras actividades estaremos a la búsqueda de esos candidatos que tienen comprensión de la estructura constitucional de las Islas, y entienden el distinto funcionamiento y responsabilidades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En particular buscaremos seguridades de un claro entendimiento de la diferencia entre poderes Legislativo y Ejecutivo, y las responsabilidades representativas de los miembros electos hacia sus electores, incluyendo el empresarial.

Los miembros del Legislativo no son electos para representar los intereses del servicio público exclusivamente, sino de todos los intereses de la sociedad. Resulta esencial que los candidatos entiendan cómo funciona la economía y el papel fundamental del sector privado en la creación de riqueza y bienestar para el país.

No se espera que todos los candidatos cuenten con un conocimiento amplio de las industrias de pesca, turismo, agricultura, comercio minorista, construcción y del sector servicios, pero si voluntad de escuchar y aprender, y tomar en cuenta los puntos de vista de quienes crean la riqueza del país.

Estaremos interesados en la visión de aquellos candidatos en apoyo a un crecimiento sostenido, a una diversificación de las fuentes de ingresos de las Islas, de sus alcances y como se pueden realizar.

Esto requerirá de mentes abiertas y voluntad de entender y evaluar cualesquiera de posibles desarrollos nuevos, ya sean económico, social y de impacto medioambiental. Al respecto hidrocarburos y acuicultura son ejemplos de la coyuntura, y nos gustaría se desplayaran al respecto.

Decisiones anticipadas respecto al desarrollo del yacimiento de Sea Lion (hidrocarburos offshore), son de gran importancia para las Islas, al igual que los riesgos y desafíos tanto para la comunidad empresarial como para toda la sociedad.

Estaremos ansiosos en entender como los candidatos aprecian esta oportunidad transformativa para las Islas, al igual que la maximización de los beneficios.

Una entrega eficiente y fluida de los servicios de gobierno es crítica para el funcionamiento efectivo y eficiente de todos los elementos del sector privado. Estaremos apreciando a aquellos candidatos que creen en la capacidad de llamar a responsabilidad al Ejecutivo por la calidad de dichos servicios.

Algo que resulta particularmente significativo en materia de educación y formación de oficios para asegurarnos que el sistema actual es el apropiado para las Falkland, y efectivamente entrega lo que se precisa.

Al respecto también aquellos candidatos que pueden analizar el rubro erogaciones y gastos, y adoptar un enfoque equilibrado y realista tanto en materia de inversiones de capital como de funcionamiento presupuestal operativo.

Los efectos de los sobregastos son demasiado evidentes, ocasionando una considerable disrupción en la provisión de recursos y de servicios. Una oferta adecuada de mano de obra, apuntalada por una estrategia migratoria equilibrada y apropiada, y sostenida por una política de desarrollo laboral, estarán al corazón de nuestra futura habilidad de un sostenido éxito económico. Éxito del sector privado, el cual nos permitirá como una comunidad disponer del nivel de servicios, a los cuales nos hemos acostumbrado.

Por tanto nuestros ojos estarán puestos en aquellos candidatos que entienden las prioridades críticas para el mantenimiento de un sector privado y empresas pujantes, y economía próspera.

Todos los países y comunidades requieren de reglas para la protección de los más vulnerables de la sociedad. Estaremos sopesando esos candidatos que tienen la habilidad de una visión equilibrada de los programas sociales y regulaciones futuras, y que entienden cabalmente los efectos de las excesivas regulaciones para el buen funcionamiento y resultado del mundo empresarial.

Finalmente, la carta agradece a los candidatos por la atención prestada a estas consideraciones, las cuales los miembros de la Cámara entienden como prioritarios.