Trump recibe primera edición del Premio FIFA de la Paz

La creación del Premio FIFA de la Paz marca un cambio significativo respecto al enfoque tradicionalmente deportivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes el recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que se determinaron los 12 grupos que competirán en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

El premio, presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y cuyo objetivo es reconocer “la labor excepcional y extraordinaria por la paz y la lucha por unir a los pueblos del planeta”, fue entregado a Trump en una gala celebrada en el Kennedy Center. A la ceremonia asistieron el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, líderes de los países coanfitriones.

Infantino, un aliado cercano del presidente Trump, entregó la medalla, el certificado y un trofeo de oro al líder republicano: “Sin duda, usted merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por su acción, por lo que ha logrado a su manera”.

El certificado reconoce las acciones de Trump para “promover la paz y la unidad en todo el mundo”. Trump, quien aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se colocó inmediatamente la medalla alrededor del cuello. “Este es verdaderamente uno de los mayores honores de mi vida”, dijo Trump en su breve discurso. “Lo más importante es que quiero agradecerles a todos. El mundo es un lugar más seguro ahora”.

El galardón se produjo durante una semana en la que la administración Trump también fue objeto de escrutinio por su política exterior y su retórica inflexible en materia de inmigración.

A pesar del endurecimiento de las restricciones de viaje, Trump presentó el “Pase FIFA” para ayudar a los viajeros de la Copa Mundial a agilizar la tramitación de visas, una iniciativa anunciada previamente en noviembre tras las frecuentes visitas de Infantino al Despacho Oval. La FIFA ya ha establecido una oficina en Manhattan, en la Torre Trump.