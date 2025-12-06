Quedaron definidos los grupos para la Copa Mundial de Fútbol 2026

Los equipos se dividieron en cuatro bombos según la clasificación de la FIFA

Los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ampliada se definieron este viernes tras un sorteo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, DC.

El torneo, que contará con 48 equipos por primera vez, es coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo determinó la composición de los 12 grupos, sentando las bases para la competición, programada del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El evento incluyó actuaciones musicales de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Lauryn Hill, y contó con la presencia de asistentes de sorteo como Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge. La ceremonia también destacó por la entrega del nuevo Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los equipos se dividieron en cuatro bombos según la clasificación de la FIFA, y los tres países anfitriones quedaron en el Bombo 1. El sorteo creó 12 grupos de cuatro equipos cada uno. México fue preasignado al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

Ningún grupo puede contener más de dos equipos de Europa (UEFA) ni más de un equipo de cualquier otra confederación.

El sorteo arrojó los siguientes 12 grupos: