Sábado, 6 de diciembre de 2025 - 16:32 UTC

 

 

Quedaron definidos los grupos para la Copa Mundial de Fútbol 2026

Sábado, 6 de diciembre de 2025 - 10:00 UTC
Los equipos se dividieron en cuatro bombos según la clasificación de la FIFA Los equipos se dividieron en cuatro bombos según la clasificación de la FIFA

Los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ampliada se definieron este viernes tras un sorteo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, DC.

El torneo, que contará con 48 equipos por primera vez, es coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo determinó la composición de los 12 grupos, sentando las bases para la competición, programada del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El evento incluyó actuaciones musicales de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Lauryn Hill, y contó con la presencia de asistentes de sorteo como Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge. La ceremonia también destacó por la entrega del nuevo Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los equipos se dividieron en cuatro bombos según la clasificación de la FIFA, y los tres países anfitriones quedaron en el Bombo 1. El sorteo creó 12 grupos de cuatro equipos cada uno. México fue preasignado al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

Ningún grupo puede contener más de dos equipos de Europa (UEFA) ni más de un equipo de cualquier otra confederación.

El sorteo arrojó los siguientes 12 grupos:

Grupo Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4
Grupo A México Sudáfrica Corea del Sur Equipo UEFA por clasificarse
Grupo B Canadá Catar Suiza Equipo UEFA por clasificarse
Grupo C Brasil Marruecos Haití Escocia
Grupo D EE. UU. Paraguay Australia Equipo UEFA por clasificarse
Grupo E Alemania Curazao Costa de Marfil Ecuador
Grupo F Países Bajos Japón Túnez Equipo UEFA por clasificarse
Grupo G Bélgica Egipto Irán Nueva Zelanda
Grupo H España Cabo Verde Arabia Saudí Uruguay
Grupo I Francia Senegal Noruega Equipo FIFA por clasificarse
Grupo J Argentina Argelia Austria Jordania
Grupo K Portugal Uzbekistán Colombia Equipo FIFA por clasificarse
Grupo L Inglaterra Croacia Ghana Panamá

