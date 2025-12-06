Gigante forestal neozelandesa accede a programa uruguayo de beneficios

Claymark Uruguay realizará una inversión de US$103,5 millones

La gigante forestal neozelandesa Claymark recibió la aprobación oficial para una importante inversión en Uruguay, comprometiendo más de US$100 millones para operaciones a gran escala en el país sudamericano.

La Comisión para la Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) de Uruguay declaró formalmente el proyecto “promocionado”, otorgando a la filial Claymark Uruguay una serie de exenciones fiscales asociadas.

La inversión, valuada oficialmente en aproximadamente US$103,5 millones, está destinada a financiar la adquisición de maquinaria, equipos e instalaciones fijas esenciales para el desarrollo de sus actividades.

Claymark, el mayor fabricante y exportador de productos de pino de primera calidad en Nueva Zelanda, justificó su solicitud de incentivos comprometiéndose con la creación de empleo, el aumento de las exportaciones y la implementación de Tecnología Limpia en sus procesos de producción.

El estatus de promoción de inversiones otorga a Claymark una exención total de impuestos y aranceles sobre la importación de bienes de activo fijo y materiales para obras civiles, una exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre estas importaciones, un crédito fiscal del IVA para compras de materiales y servicios en el mercado uruguayo y una exención casi total del Impuesto a las Ganancias de Sociedades (IRAE).

Claymark, ahora propiedad de NZ Future Forest Products, se especializa en la producción de productos de pino de alta calidad para mercados internacionales. La empresa, que opera siete plantas de producción y emplea a más de 600 personas en Nueva Zelanda, es conocida por su énfasis en la innovación, los estándares de calidad y la sostenibilidad.

Al aprovechar la tecnología europea para sus operaciones avanzadas de aserrado y remanufactura de madera, Claymark busca consolidar su reputación en Uruguay. Esta medida se considera un impulso significativo para el sector forestal uruguayo, aprovechando la legislación favorable del país para atraer grandes inversiones de capital extranjero.

Uruguay fomenta activamente la inversión extranjera y nacional a través de su integral Ley de Inversiones (Ley 16.906), administrada y aplicada por la COMAP, para brindar estabilidad y flexibilidad a los inversores mediante una amplia gama de incentivos fiscales, siempre que los proyectos cumplan con objetivos estratégicos nacionales específicos.

La ley se aplica por igual a inversores locales y extranjeros, garantizando un trato justo independientemente del origen del capital. Las empresas presentan voluntariamente sus proyectos de inversión a la COMAP para su evaluación y promoción.

El principal beneficio es la exención del Impuesto a la Renta de las Empresas (IRAE), según una serie de indicadores que se deben cumplir. El monto y la duración de la exención están directamente vinculados a la calificación del proyecto, en función de su compromiso con las prioridades nacionales.