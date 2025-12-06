Economía brasileña crece un 0,1% en el tercer trimestre de 2025

Fue la decimoséptima expansión trimestral consecutiva, señaló el IBGE

La economía brasileña se expandió un 0,1% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el trimestre anterior. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil —la medida del valor total de los bienes y servicios producidos en el país— aumentó un 1,8%.

En los últimos cuatro trimestres, el PIB registró un crecimiento acumulado del 2,7%, según un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicado esta semana. El aumento trimestral se consideró “estable” o no significativo. Sin embargo, marcó la decimoséptima expansión trimestral consecutiva.

Del segundo al tercer trimestre, la industria brasileña registró el mayor crecimiento (0,8%), seguida de la agricultura (0,4%). El desempeño de los servicios, que representan la mayor parte del PIB, se mantuvo prácticamente sin cambios en el 0,1%. Transporte, Almacenamiento y Correos registraron un crecimiento del 2,7%, seguidos de Información y Comunicaciones (1,5%) y Bienes Raíces (0,8%).

Claudia Dionísio, analista de Cuentas Trimestrales del IBGE, explicó que el desempeño del Transporte reflejó el flujo de la producción mineral y agrícola.

En el trimestre, el Comercio, que también forma parte del sector servicios, creció un 0,4%. Las Industrias Extractivas crecieron un 1,7%, la Construcción un 1,3% y la Manufactura un 0,3%, mientras que la Electricidad y Gas, Agua, Alcantarillado y Gestión de Residuos disminuyó un 1,0%.

En cuanto al gasto, el Consumo de los Hogares se mantuvo prácticamente estable, con un aumento del 0,1%, mientras que el Consumo del Gobierno creció un 1,3%.

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), indicador que mide la expansión de la capacidad productiva de un país a través de la inversión, aumentó un 0,9%.

El PIB permite realizar un seguimiento del desempeño económico de un país, estado o ciudad, así como realizar comparaciones internacionales. Se calcula mediante diversas encuestas sectoriales, como las de comercio, servicios e industria. Durante el cálculo del PIB, se procura evitar la doble contabilización.

Por ejemplo, si un país produce R$100 de trigo, R$200 de harina de trigo y R$300 de pan, el PIB será de R$300, puesto que el valor del trigo y la harina ya están incluidos en el valor del pan.Los bienes y servicios finales que conforman el PIB se miden a los precios a los que llegan al consumidor, incluidos los impuestos.

El PIB ayuda a comprender la realidad económica de un país, pero no refleja factores como la distribución del ingreso o las condiciones de vida. (Fuente: Agencia Brasil)