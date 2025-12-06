Capitán del Ejército de Chile fallece en accidente de parapente

La fiscalía local y la DGAC están llevando a cabo investigaciones paralelas

Un capitán del Ejército de Chile en servicio activo falleció este viernes tras estrellarse su parapente en una ladera al sur de Iquique, en la zona conocida como Palo Buque. Este lugar se utiliza frecuentemente para entrenamientos. La normativa chilena considera el parapente como una modalidad de vuelo no convencional, que exige estrictos protocolos de seguridad, una certificación formal y el respeto de las normas aeroespaciales.

La víctima fue identificada como el Capitán Gustavo Martínez Fuenzalida, del Comando Conjunto Norte de la VI División del Ejército. El militar se encontraba practicando parapente durante su tiempo libre cuando perdió el control del parapente durante el descenso.

Los equipos de emergencia y las unidades de rescate de bomberos acudieron de inmediato. Las maniobras de resuscitación fueron infructuosas y el capitán fue declarado muerto en el lugar. La zona ha sido acordonada para permitir las investigaciones.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile confirmó el accidente. Su equipo de Investigación de Accidentes Aéreos realizará una investigación formal.

“La VI División del Ejército informa el lamentable y sensible fallecimiento del Capitán Gustavo Martínez Fuenzalida (Q.E.P.D.), quien este viernes 5 de diciembre, mientras practicaba parapente en el sector de Palo Buque, se estrelló, perdiendo la vida en el lugar”, reza un comunicado.

El Ejército también manifestó su pleno apoyo a la Fiscalía Local de Iquique en su investigación del incidente y transmitió sus condolencias a la familia.

En Chile, el parapente está regulado por la DGAC, que establece las normas y estándares para todos los deportes de vuelo, garantizando el cumplimiento de las normas aeronáuticas nacionales e internacionales. Los pilotos deben obtener una certificación o licencia válida. Esto generalmente implica completar la formación en una escuela autorizada y aprobar exámenes teóricos y prácticos. Las licencias deben renovarse periódicamente. La formación debe ser impartida por escuelas o instituciones certificadas y registradas por la DGAC para garantizar estándares mínimos de seguridad.

Todo el equipo debe cumplir con las normas internacionales y estar sujeto a revisiones técnicas y mantenimiento periódicos, dada su limitada vida útil. Además, los pilotos deben cumplir con las regulaciones sobre espacio aéreo restringido o prohibido, especialmente cerca de aeropuertos, zonas militares y ciertas áreas urbanas. Volar está estrictamente restringido en condiciones meteorológicas peligrosas. Los pilotos son responsables de consultar los pronósticos y respetar los límites de viento y visibilidad especificados por su licencia y equipo. También existen normas específicas que regulan las altitudes mínimas de seguridad sobre zonas pobladas y restricciones para volar demasiado cerca de otras aeronaves u obstáculos. Cualquier incidente grave debe reportarse de inmediato a la DGAC.