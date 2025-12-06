Argentina: Reprograman ceremonia de bienvenida de los F-16 debido al clima

El entrenamiento de pilotos argentinos concluirá después de 2030, cuando está previsto el arribo de las 24 aeronaves adquiridas

Las condiciones climáticas obligaron al presidente argentino Javier Milei a adelantar la ceremonia de recepción del primer lote de cazas F-16 de fabricación estadounidense, adquiridos a Dinamarca, tras un viaje de entrega de 12.000 km.

Los aviones llegaron este viernes al aeropuerto de Las Higueras, en la provincia de Córdoba, donde fueron recibidos por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri. Sin embargo, Milei se vio obligado a reprogramar la ceremonia, originalmente prevista para el domingo, para el sábado debido a los pronósticos meteorológicos más recientes. La llegada de las aeronaves representa la recuperación de la capacidad supersónica de Argentina tras el retiro de los Dassault Mirage de fabricación francesa.

La reprogramación para el sábado también afecta el sobrevuelo a baja altitud previsto sobre la Capital Federal. Se espera que los pilotos daneses, que operan las aeronaves mientras el personal argentino realiza su entrenamiento, realicen el sobrevuelo este sábado sobre puntos emblemáticos de Buenos Aires. El Ministerio de Defensa había anunciado que el escuadrón F-16 realizaría el sobrevuelo entre las 8:00 y las 8:45 por lugares como la Casa Rosada y la Avenida 9 de Julio, a aproximadamente 600 metros de altura.

Los seis cazas de cuarta generación modernizados fueron trasladados con escalas en Europa, las Islas Canarias y Brasil (Natal) antes de su último tramo a Córdoba. La operación requirió el apoyo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos debido al alcance limitado de las aeronaves.

Se espera que el entrenamiento de los pilotos argentinos concluya por completo después de 2030, cuando está previsto el arribo de las 24 aeronaves adquiridas.