Argentina: Dólar sigue cayendo tras anuncio de nuevo plan de deuda

Caputo anunció la emisión de nuevos bonos en dólares

El tipo de cambio oficial de Argentina y los principales segmentos financieros del dólar registraron descensos este viernes, después de que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anunciara planes para una nueva emisión de bonos en dólares con el objetivo de refinanciar vencimientos y fortalecer las reservas.

La reacción del mercado, que vio al dólar perder terreno y los activos locales estabilizarse, fue provocada por el comunicado de Caputo a primera hora sobre la colocación de un nuevo bono en dólares con vencimiento en 2029.

El tipo de cambio mayorista, controlado estrechamente por el Banco Central (BCRA), cayó 9 pesos argentinos para cerrar en 1.435 pesos argentinos por dólar estadounidense, marcando su tercera caída consecutiva para terminar la semana en su nivel más bajo desde el 21 de noviembre. El dólar minorista, promediado por diversas instituciones financieras, cerró en 1.462,75 pesos. En contraste, el dólar no oficial o “blue” cerró la jornada en 1.430 pesos para la venta, tras haber cotizado brevemente al alza durante la mañana. Por su parte, el dólar turista (o “dólar tarjeta”), para transacciones en el exterior, se situó en $1,898, considerando el recargo del 30%.

Caputo confirmó que el gobierno licitará un nuevo bono en dólares con vencimiento a cuatro años y un cupón semestral (TNA) del 6,5%. Según varios analistas del mercado, si el gobierno logra recaudar entre US$1,200 y US$1,500 millones la próxima semana, se consideraría un resultado sólido.

El anuncio mejoró la confianza financiera general, ya que el mercado considera la estrategia de deuda como una vía para una mayor disponibilidad de divisas. Asimismo, el gobierno confirmó que sigue sobre la mesa una oferta para una posible operación de US$7,000 millones con bancos, que, combinada con un canje actual de US$20,000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, cubriría significativamente las necesidades de financiamiento del próximo año.

Los bonos soberanos registraron resultados mixtos, aunque los bonos bajo ley extranjera generalmente avanzaron alrededor del 1%, lo que redujo aún más el índice de Riesgo País a aproximadamente 623 puntos básicos. En el mercado bursátil, los ADR (acciones argentinas que cotizan en Nueva York) mostraron un comportamiento positivo en general, destacando la subida del 2,3% de Loma Negra. Sin embargo, las acciones locales en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Merval) registraron leves descensos en pesos. Las acciones de empresas locales como Edenor (-2,6%), Grupo Supervielle (-2,3%) y Telecom (-1,5%) estuvieron entre las que más cayeron en Wall Street.