Líder opositora venezolana en Argentina amenazada por el régimen de Caracas

Trotta recordó la recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Cabello

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello —considerado el “número dos” del régimen socialista de Nicolás Maduro— lanzó una amenaza velada contra la activista exiliada Elisa Trotta Gamus, acusándola de conspirar con Israel contra el liderazgo chavista. Las autoridades de seguridad argentinas están revisando sus medidas de protección.

Cabello utilizó su plataforma mediática habitual para lanzar una severa y velada amenaza contra Trotta, acusándola de conspirar con el gobierno israelí y de pedir a Estados Unidos que “bombardeara Venezuela”.

Deslizó que Trotta conspiraba con la líder opositora María Corina Machado como parte de un “gobierno en el exilio”. Según Cabello, Trotta extrae dinero fraudulentamente de expatriados venezolanos en Argentina. Añadió que sabía dónde vivía que fuera reconocida en Buenos Aires por el entonces presidente Mauricio Macri como embajadora de Venezuela en nombre del fallido gobierno de Juan Guaidó.

El mensaje de Cabello se recibió en el contexto de los ataques del régimen bolivariano contra Machado y el asesinato del desertor venezolano, el teniente Ronald Ojeda, en Santiago de Chile.

Trotta rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de “falsedades y construcciones propagandísticas” destinadas a justificar el acoso. Aseguró que Cabello no era simplemente un líder político, sino un “actor central de una estructura criminal” conocida por la tortura, la persecución y el asesinato. Además, recordó que Cabello tiene un precio de 25 millones de dólares del gobierno estadounidense y lo culpó de cualquier posible daño a ella o a su familia.