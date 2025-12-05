Honduras: Asfura recupera la delantera en medio de crecientes acusaciones de fraude

Moncada insistió en que Trump estaba detrás de estas irregularidades

El partido gobernante de Honduras, así como el aspirante Salvador Nasralla, han denunciado un “golpe electoral” en curso en Honduras que implica manipulación de votos e “interferencia brutal” por parte del presidente estadounidense Donald Trump. El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, respaldado por Washington, repuntó este jueves con el 84,55% de los votos escrutados.

Asfura obtuvo 1.084.339 votos (40,06%), seguido por Nasralla, del Partido Liberal (PL), con 1.075.313 (39,74%), y Rixi Moncada, del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), muy por detrás (519.111 votos; 19,17%). El recuento está siendo impugnado vehementemente tanto por el partido gobernante Libre como por Nasralla, quienes acusan a las autoridades electorales y a la empresa colombiana ASD, encargada del recuento de votos, de manipular los resultados.

Nasralla advirtió públicamente que la pantalla del sistema se apagó a las 3.24 am del jueves, cuando un algoritmo alteró los datos. Ofreció ejemplos de actas de votación que muestran que el Partido Nacional supuestamente recibió votos significativamente inflados.

”Denuncio públicamente que hoy, jueves 4 de diciembre, a las 3:24 a. m., la pantalla se apagó y un algoritmo (similar al utilizado en 2013) alteró los datos”, afirmó Nasralla.

Mientras tanto, Moncada exigió la revisión de 2.859 actas de votación (el 25,35 % del total) que carecen de validación biométrica. “Hay un golpe electoral en marcha”, declaró, atribuyendo el presunto fraude a un plan diseñado para mantener un “modelo oligárquico y narcopolítico controlado por intereses externos”, e insistió en la injerencia sin precedentes de Trump, quien ha apoyado abiertamente a Asfura.

Acusó a Trump de “intervención brutal y directa”, amenazando con recortar la ayuda económica a Honduras si el electorado no votaba por Asfura. Aseguró que Trump publicó tres mensajes en plataformas digitales 72 horas antes de las elecciones, diciendo “que no votaran por la candidata Moncada, que no podía trabajar conmigo, que era comunista”.

Además, condenó la inoportunidad de Trump para indultar al expresidente hondureño y narcotraficante convicto Juan Orlando Hernández, quien había sido sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por contrabandear más de 400 toneladas de cocaína, tan solo dos días después de las elecciones.