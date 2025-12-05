Gibraltar: Picardo se ausenta por 2 semanas debido a cirugía ocular

El Sr. Picardo confiaba en que el Dr. García haría un buen trabajo durante sus dos semanas como Ministro Principal interino

El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ingresó este jueves en un hospital de Jerez por un desprendimiento de retina y permanecerá incapacitado durante 14 días, lo que ha obligado a retrasar eventos gubernamentales clave, incluido el esperado informe de la Investigación McGrail.

Picardo tiene previsto someterse a una cirugía de emergencia por un desprendimiento de retina en su ojo derecho. El Gobierno de Gibraltar confirmó que el Sr. Picardo fue ingresado de inmediato y permaneció allí durante la noche antes de la operación. Su recuperación requiere que permanezca lo más inmóvil posible durante dos semanas en las cuales no podrá desempeñar sus funciones.

Durante su recuperación, el Viceministro Principal, Dr. Joseph García, ha asumido las competencias del Ministro Principal, cuya inactividad forzada ha alterado de inmediato la agenda del gobierno, en particular el aplazamiento de la publicación del informe completo y sin editar de la Investigación McGrail. El documento, cuya publicación estaba prevista para el jueves, se retrasará hasta principios de la semana del 15 de diciembre.

El Gobierno declaró que consideraba “inapropiado e injusto” publicar el tan esperado informe mientras el Ministro Principal no pudiera abordar sus conclusiones ni participar en el debate previsto.

Ya se habían distribuido copias electrónicas anticipadas del informe a 34 personas, la Policía Real de Gibraltar, la Autoridad Policial de Gibraltar, el Gobernador y algunos medios de comunicación.

Entre otros compromisos retrasados, se encuentra la respuesta del Sr. Picardo a preguntas en el Parlamento el 11 de diciembre.

“Estoy muy agradecido a mis colegas que han insistido en que debería hacerme una revisión de la vista, dadas las preocupaciones menores, ya que dejar esta afección sin atención inmediata podría haber provocado la pérdida permanente de la visión en el ojo afectado”, declaró el Sr. Picardo.

“Lamento que el procedimiento me obligue a estar completamente inactivo presencialmente durante dos semanas. Sé que Joseph Garcia podrá hacer un excelente trabajo en mi lugar, y estamos y seguiremos en estrecho contacto durante todo el período”, añadió.

“Todos los miembros del Gabinete desean al Ministro Principal una pronta y completa recuperación de esta operación de emergencia y esperan con interés su regreso al cargo tan pronto como su salud lo permita”, enfatizó el Dr. García.

La Investigación McGrail es una importante investigación pública que examina las circunstancias que rodearon la jubilación anticipada del exComisionado de Policía Ian McGrail en 2020, en particular los motivos y circunstancias relacionados con su decisión de jubilarse a los 51 años, en medio de una disputa interna y una importante investigación penal en curso. Su salida se consideró altamente irregular y dio lugar a acusaciones de presión política e influencia indebida en la fuerza policial.

El Sr. Picardo y otros altos funcionarios del gobierno han testificado ante la investigación, lo que ha generado un intenso escrutinio público y mediático.