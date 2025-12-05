Flybondi pone miras en abrir subsidiaria con bandera paraguaya

Paraguay es un mercado con gran potencial, afirmó Sana

La aerolínea argentina de bajo costo Flybondi anunció un ambicioso plan de expansión regional que contempla una inversión estimada de US$1.700 millones y el establecimiento de una nueva operación con bandera paraguaya.

La aerolínea prevé incorporar hasta 35 nuevas aeronaves en los próximos cinco años, destinando una parte estratégica de esta flota a sus futuras operaciones en la nueva filial. Esta operación es fundamental para el objetivo de la compañía de fortalecer su presencia en mercados clave de Latinoamérica.

“Para nosotros, Paraguay es un mercado con gran potencial que, sin duda, nos brindará nuevas conexiones y oportunidades. Esperamos iniciar nuestras operaciones con bandera paraguaya en el primer semestre de 2026”, señaló Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

El anuncio se produce en un momento en que la compañía intensifica su conectividad regional, tras el reciente lanzamiento de vuelos regulares entre Buenos Aires y Asunción, con una nueva ruta Córdoba-Asunción que comenzará el 12 de diciembre.

”Paraguay se está convirtiendo en un centro regional, y la incorporación de Flybondi como aerolínea de bandera es un paso muy importante hacia nuestro objetivo de un país cada vez más conectado e integrado con el mundo. ¡Bienvenidos a Paraguay!“, publicó el presidente Santiago Peña en redes sociales.

La estrategia de expansión ya está en marcha en otros mercados. Esta semana Flybondi celebró su llegada oficial a Perú con la inauguración de una nueva ruta directa que conecta Lima con Puerto Iguazú.

”Llegar a Perú por primera vez es un hito y una clara señal de nuestro compromiso de seguir expandiendo nuestra red internacional de forma sostenible y estratégica. Queremos que cada vez más personas accedan a un servicio sencillo, seguro y verdaderamente accesible”, señaló Sana.

La ruta Lima-Puerto Iguazú operará lunes y viernes, permitiendo a los viajeros peruanos un acceso directo a las emblemáticas Cataratas del Iguazú.

Para satisfacer la creciente demanda, Flybondi ha comenzado su temporada de verano 2025-2026 con una proyección histórica: 15.000 vuelos programados y un movimiento estimado de 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 56 % con respecto al verano anterior. La aerolínea ha incorporado 10 aviones arrendados a ACMI para aumentar su capacidad hasta marzo.

En total, la compañía operará 32 rutas nacionales e internacionales esta temporada, cubriendo destinos clave en Brasil, Paraguay y, ahora, Perú.