Chile: ENAP se abastecerá desde Vaca Muerta a través del Oleoducto Trasandino

El crudo no procesado por las refinerías chilenas puede reexportarse a través de las instalaciones de Enap en el Océano Pacífico

La petrolera estatal chilena ENAP (Empresa Nacional del Petróleo) , ha cerrado un colosal acuerdo de importación por US$12.000 millones con importantes productores argentinos para asegurar un suministro crucial a largo plazo del yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

El acuerdo con YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor tendrá vigencia desde enero de 2026 hasta junio de 2033. Los contratos estipulan la exportación diaria de más de 75.000 barriles de petróleo, lo que cubrirá aproximadamente el 35% de las necesidades anuales de crudo de ENAP.

Un elemento clave del acuerdo es el uso del recientemente reactivado Oleoducto Trasandino (Otasa). Tras permanecer inactivo durante 17 años, esta infraestructura garantiza una conexión de suministro continua y estable entre la provincia argentina de Neuquén y las instalaciones de ENAP en Chile.

Según la compañía, la transición al transporte por ducto ofrece importantes beneficios estratégicos para Chile. “Este es un hito de suma importancia... El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país una mayor seguridad energética”, señaló el CEO de Enap, Julio Friedmann.

Asimismo, el directivo sostuvo que la transferencia por ducto reduce los tiempos de tránsito y los costos financieros asociados, mientras que el mantenimiento de la capacidad de importación marítima de Enap ofrece la flexibilidad necesaria ante posibles interrupciones.

El valor de US$12.000 millones representa el mayor acuerdo comercial en la historia de Enap, añadiendo aproximadamente US$1.500 millones anuales al comercio bilateral entre Chile y Argentina.

Además de mejorar la estabilidad energética, el acuerdo ofrece ventajas ambientales, ya que el crudo de Vaca Muerta tiene un menor contenido de azufre en comparación con otras fuentes. Además, cualquier excedente no procesado por las refinerías chilenas puede reexportarse a través de la Terminal Marítima San Vicente de Enap en Talcahuano, que se convierte así en un nuevo centro de exportación del petróleo de Vaca Muerta en el Pacífico.