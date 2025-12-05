Ataque contra presunto buque narcotraficante deja cuatro muertos en el Pacífico

“Cuatro narcoterroristas hombres” fueron asesinados, confirmó el Comando Sur

El Comando Sur de EE UU (Southcom) informó este jueves que cuatro narcoterroristas murieron en el Pacífico Oriental tras un ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico. El incidente se produjo en medio de un creciente escrutinio nacional sobre la legalidad y la conducción de las operaciones militares estadounidenses en las costas de Latinoamérica.

Otro ataque letal contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico Oriental resultó en la muerte de cuatro personas, confirmó el Southcom, que supervisa las operaciones militares en Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, publicó un video del ataque, confirmando que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó la acción.

“Inteligencia confirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, declaró el Southcom en un comunicado, refiriéndose a los que estaban a bordo como “cuatro narcoterroristas masculinos”.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

El ataque del jueves fue al menos el vigésimo segundo de este tipo desde principios de septiembre contra buques en el Pacífico Oriental y el Caribe, como parte de una ofensiva mayor del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El número total de víctimas mortales en estos ataques asciende ahora a un mínimo de 87 personas.

La campaña antinarcóticos forma parte de una movilización masiva de las fuerzas estadounidenses en la región, que incluye aproximadamente 15.000 militares, el portaaviones Gerald Ford, buques de guerra, aeronaves y submarinos. Trump anunció recientemente que Estados Unidos también tenía la intención de iniciar una fase de operaciones terrestres contra el narcotráfico.

Los continuos ataques han sido objeto de un creciente escrutinio por parte de los miembros del Congreso en cuanto a su legalidad, en particular tras los informes sobre un ataque del 2 de septiembre, en el que dos supervivientes del ataque inicial con misiles intentaban volver a abordar el buque averiado, supuestamente para recuperar drogas.