Reportan aumento de la explotación sexual infantil en Chile

Hubo “un aumento del 73% en la tasa total de víctimas entre 2022 y 2024”, afirmó Quesille

El Ministerio Público chileno determinó que la explotación sexual infantil en el país sudamericano constituyó “un problema estructural creciente” entre 2022 y 2024, afectando de manera desproporcionada a las adolescentes de 14 a 17 años. Esto llevó a las autoridades a exigir una mayor intervención estatal para garantizar el cumplimiento de la Convención de Lanzarote.

La Defensoría del Niño, a través de su Observatorio de Derechos, emitió una severa advertencia este jueves sobre el aumento significativo y sostenido de las tasas de víctimas de explotación sexual infantil y adolescente en Chile, con base en informes actualizados recogidos por el Ministerio Público.

El Observatorio detectó que la tasa total de víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes aumentó un 73% entre 2022 y 2024. Además, la tasa de víctimas de estos delitos aumentó un 89% en los dos años. En concreto, se registró un aumento del 69% en las víctimas de proxenetismo y del 92% en las víctimas de facilitación y promoción, en comparación con 2022. En 2024, se registraron 858 víctimas en estas categorías.

Los delitos relacionados con material abusivo experimentaron un aumento del 59% en la tasa de víctimas, con incrementos del 40% en el almacenamiento, del 88% en la difusión y del 30% en la producción, lo que resultó en 840 víctimas registradas en 2024.

Estas cifras tuvieron un grave impacto en grupos y regiones específicos en 2024. El 90% de las víctimas de delitos de proxenetismo/facilitación fueron niñas y adolescentes. En el caso del material abusivo, el 82% de las víctimas fueron mujeres.

Además, los adolescentes son especialmente vulnerables: el 82% de las víctimas de proxenetismo/facilitación y el 52% de las víctimas de material abusivo tienen entre 14 y 17 años. Las tasas más altas de víctimas por cada 100.000 habitantes se registraron en Magallanes (165), Ñuble (74,8) y Los Ríos (47,7).

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, recalcó la gravedad de los hallazgos. “La información del Observatorio muestra un aumento del 73% en la tasa total de víctimas entre 2022 y 2024, lo que pone de manifiesto un problema estructural creciente, especialmente en entornos digitales, y refuerza la necesidad de respuestas coordinadas, preventivas y especializadas por parte del Estado”, afirmó.

Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales del Ministerio Público, se hizo eco de estas preocupaciones. “Como Ministerio Público, nos preocupa profundamente el aumento de denuncias, por lo que hemos reforzado nuestro trabajo conjunto con unidades policiales y otros sectores... Si bien estas acciones ya se reflejan en una respuesta penal más eficaz, las cifras muestran que aún se requieren medidas estatales más contundentes para prevenir estos delitos e intervenir eficazmente en favor de las víctimas”, señaló Sovino.

La Defensoría de la Niñez concluyó su informe con un llamado crucial al Estado para fortalecer la prevención, la persecución penal efectiva y los mecanismos de protección especializados, velando siempre por el interés superior de la niñez y evitando la revictimización.

El organismo también destacó la urgente importancia de que Chile se adhiera a la Convención de Lanzarote, el primer tratado internacional dedicado a proteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual.