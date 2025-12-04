Las encuestas muestran a Kast a la cabeza en la segunda vuelta chilena

Kast sigue siendo el claro favorito frente al izquierdista Jara

Los últimos sondeos sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, previstas para el 14 de diciembre, indican que el líder conservador José Antonio Kast mantiene una ventaja considerable sobre la candidata de la coalición gobernante, Jeannette Jara.

Según múltiples encuestas, el líder del Partido Republicano se ha asegurado un margen significativo, en gran parte gracias a la consolidación de los votos de otras facciones de derecha y centro-derecha.

Para Plaza Pública Cadem, Kast obtendría el 58 % de los votos, frente al 42 % de Jara. Activa Pulso Ciudadano (Kast 58,9 % / Jara 41,1 %) y Criteria Research (51 % frente a 35 %) registraron cifras similares.

El estudio de Cadem reveló que Kast captaría con éxito a gran parte de los votantes que eligieron a Evelyn Matthei o Johannes Kaiser en la primera vuelta.

En cuanto al tercer clasificado, Franco Parisi, Kast se aseguraría el 37% de esos votos, mientras que la comunista Jara, que se presenta en nombre de la coalición gobernante Unidad por Chile, solo obtendría el 22%. El 41% restante aún está indeciso.

La encuesta de Criteria Research también evaluó la confianza del público en la capacidad de los candidatos para abordar cuestiones clave, con una clara ventaja para Kast en seguridad y migración (69%), crecimiento económico (65%), empleo y salarios (58%) y sanidad (54%).

Por otra parte, el índice de desaprobación del presidente Gabriel Boric Font alcanzó el 60%.