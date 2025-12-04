La Aduana boliviana va a “desaparecer”, afirma el presidente Paz

Paz reiteró su promesa electoral de eliminar la Aduana Nacional, a la que calificó de obstáculo importante para la producción debido a la burocracia excesiva y a las exigencias de sobornos.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, anunció este miércoles que su administración eliminará los aranceles sobre todos los productos tecnológicos que no se fabriquen en el país con el fin de reducir los costos para los consumidores, combatir el contrabando e impulsar la producción nacional.

En declaraciones al término de una reunión con el Comité Multisectorial en Oruro, Paz confirmó que la próxima semana enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para formalizar la nueva norma de “aranceles cero”.

El mandatario planteó la eliminación de los aranceles como una necesidad para mejorar el acceso a la tecnología y combatir la corrupción generalizada en las fronteras.

“Todo lo que no se produzca en Bolivia en materia de tecnología, tal y como nos hemos comprometido, tendrá aranceles cero, compañeros. Anunciado oficialmente en Oruro para todo el país, ya no tendrán que contrabandear teléfonos ni computadoras”, declaró Paz.

El presidente explicó que, si bien la tecnología importada, como los teléfonos móviles y los ordenadores, estará exenta de aranceles, se creará una “lista clara” de productos elegibles y seguirá siendo necesario el registro formal.

“Hay que registrarse para saber cuántos teléfonos móviles entran y cuántos salen, pero no pueden cobrarte, y esa será una norma que enviaremos al Parlamento... hay que legalizarla», añadió.

En un ataque directo a la corrupción arraigada, Paz reiteró su promesa electoral de eliminar la Aduana Nacional, a la que calificó de obstáculo importante para la producción debido a la burocracia excesiva y a las exigencias de sobornos.

”No sucederá de la noche a la mañana, pero recuerden lo que digo: la Aduana va a morir porque tiene que ser una institución para el pueblo... pero lo haremos bien, para no crear nuevos funcionarios corruptos“, afirmó.

Asimismo, insistió en que el sistema actual castiga el comercio formal: ”Ser formal en Bolivia es caro. Pasas por la aduana y te piden sobornos... Eso se acabó. Ese producto es tuyo y nadie podrá quitártelo“, subrayó Paz.

Por otro lado, el jefe de Estado destacó que impulsar la producción manufacturera local era crucial para generar ingresos nacionales a corto plazo, dada la caída del negocio del gas y los retrasos en la industrialización del litio. ”Hoy no hay gas, no hay litio. ¿Qué tenemos en Bolivia? Tenemos mujeres y hombres bolivianos que pueden producir, que trabajan con la quinua, que trabajan con sus manos, que, si se les da la oportunidad de producir, crecerán”, afirmó.

Además de la eliminación de las tarifas, el presidente anunció que la próxima semana se presentará a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de reducción de impuestos, centrado en aliviar la carga de la mayoría de la población.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 se presentará el 8 de diciembre e incluirá los cambios anunciados en la estructura arancelaria y tributaria, junto con una reducción prevista del 30 % del déficit fiscal.