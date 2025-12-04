Juez argentino concede extradición de cinco condenados por fallido golpe en Brasil

La decisión de Rafecas será apelada, según informaron los abogados defensores

El juez federal de Buenos Aires Daniel Rafecas falló este miércoles a favor de extraditar a cinco ciudadanos brasileños condenados por su participación en los ataques del 8 de enero de 2023 contra la sede del Gobierno de Brasil.

Joelton Gusmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joel Borges Correa, Wellington Luiz Firmino y Ana Paula de Souza fueron condenados en su país a penas de entre 13 y 17 años de prisión por participar en el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión de Rafecas se produce tras una solicitud de extradición del juez Alexandre De Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, que condujo a la detención de los fugitivos en Argentina a finales del año pasado.

Los abogados defensores anunciaron que apelarán la decisión de Rafecas.

Los cinco acusados habían presentado solicitudes de asilo ante la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) de Argentina al llegar al país. Dichas peticioned no habían sido tramitadas al momento de su detención.

La CONARE, integrada por representantes de los Ministerios del Interior, Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores de Argentina, aún no se ha pronunciado sobre cada uno de los casos.

Según expertos locales, la decisión final corresponderá al Gobierno del presidente Javier Milei.