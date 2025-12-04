Exportaciones de carne paraguaya superarán los 2000 millones de dólares este año

Paraguay exporta el 70% de la carne de vacuno que produce

Según un estudio de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) publicado el miércoles en Asunción, se prevé que el país sudamericano supere por primera vez los 2000 millones de dólares en exportaciones a finales de 2025.

La encuesta prevé un total de 2169 millones en comercio exterior. Estas cifras consolidan el papel de la industria en la dinámica económica del país, afirmó el presidente de la CPC, Randy Ross Wiebe.

Además, el director general de la CPC, Daniel Burt, señaló que la tendencia ya se había anticipado. En octubre de este año las exportaciones de carne de res alcanzaron los 1869 millones de dólares, superando ya el total de 2024, que fue de 1839 millones de dólares.

“Este desempeño confirma no solo la fortaleza del sector, sino también la capacidad de los productores paraguayos para mantener volúmenes crecientes en un mercado global caracterizado por una demanda cada vez mayor”, agregó.

“Este logro es el resultado de años de coordinación público-privada, en la que las políticas sanitarias, los sistemas de control, la apertura de mercados, la inversión en infraestructura productiva y el compromiso del sector convergieron en una sola dirección: aumentar la competitividad de la carne vacuna paraguaya”, señaló Ross Wiebe.

Las estimaciones del sector cárnico muestran que en 2025 Paraguay alcanzará niveles históricos tanto en volumen como en valor de las exportaciones. Por un lado, los envíos de carne crecieron hasta alcanzar uno de los niveles más altos jamás registrados, lo que confirma la fortaleza productiva del país. Por otro lado, el precio medio pagado por los mercados internacionales también aumentó, lo que se tradujo en mayores ingresos para los productores paraguayos.

“Las exportaciones se fortalecieron simultáneamente en términos de cantidad y precio, una combinación poco común que demuestra la capacidad del sector para competir, diferenciarse y ganar terreno en mercados cada vez más exigentes”, destacó Burt.

El año pasado, las exportaciones de carne vacuna de Paraguay aumentaron un 18% con respecto a 2023 gracias al aumento de los volúmenes y a la ligera mejora de los precios, según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Animal (Senacsa).

Los principales destinos en 2024 fueron Chile, Taiwán, Brasil, Israel, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Kuwait, Sierra Leona e Italia.

El complejo cárnico local cuenta ahora con 71 destinos, y Paraguay exporta el 70% de la carne bovina que produce, señaló la CPC.