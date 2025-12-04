Banco Mundial concede préstamo a un proyecto uruguayo de hidrógeno verde

El proyecto Kahirós se encuentra cerca de Fray Bentos, en Uruguay

La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial ha anunciado su primera inversión global en hidrógeno verde, con un préstamo de 20 millones de dólares al proyecto Kahirós en Uruguay.

Esta iniciativa pionera tiene como objetivo descarbonizar la logística pesada de la crucial industria maderera del país, posicionando a Uruguay como centro regional de soluciones de energía limpia, según se ha explicado.

El proyecto Kahirós, cerca de Fray Bentos, es un consorcio de empresas uruguayas (Ventus, Fidocar y Fraylog), respaldado por el Grupo Santander y el Fondo de Innovación en Energías Renovables (REIF) de las Naciones Unidas. Se espera que entre en funcionamiento en noviembre de 2026, lo que lo convertirá en la primera solución integral de hidrógeno verde para el transporte de mercancías en América Latina.

La iniciativa integra la energía solar, la producción de hidrógeno y el transporte pesado en un solo sistema. La energía solar se utilizará para producir hidrógeno verde, que abastecerá a una flota de seis camiones especializados encargados de transportar madera a la fábrica de pasta y papel de Montes del Plata.

La directora del proyecto, María José González, señaló que el hidrógeno ofrece una ventaja competitiva para el sector forestal, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debido a su tiempo de reabastecimiento más rápido en comparación con los vehículos eléctricos.

La CFI elogió la inversión como un paso significativo para abordar “sectores difíciles de reducir”, como el transporte. Se estima que el proyecto reducirá las emisiones de CO2 en 870 toneladas anuales, lo que equivale a retirar más de 300 automóviles de la circulación. Se espera que la iniciativa siente las bases para una nueva industria con el potencial de generar más de 30 000 puestos de trabajo directos en Uruguay para 2040.

“Uruguay ha logrado avances notables en la expansión de las fuentes de energía renovable, y este proyecto representa un paso importante hacia la descarbonización de sectores difíciles de reducir, como el transporte”, destacó Alfonso García Mora, vicepresidente de la CFI para Europa, América Latina y el Caribe.

González añadió que el objetivo de la iniciativa era convertirse en un referente regional y mundial, compartiendo “las lecciones aprendidas y las oportunidades” para promover las tecnologías limpias en otros mercados.