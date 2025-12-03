Solo 10 de las 20 aeronaves de Boliviana de Aviación están operativas

A pesar de los rumores de que BoA no será privatizada, se explicó

El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Juan José Galvarro, confirmó este martes que la aerolínea estatal opera con solo la mitad de su flota, lo que ha provocado graves interrupciones en su red nacional e internacional.

Galvarro, quien recientemente asumió la dirección, reveló que solo 10 aeronaves de una flota total de 20 se encuentran operativas actualmente.La empresa necesita al menos 13 unidades activas para cumplir con su cronograma.

Este déficit es la causa de la “cadena de retrasos, reprogramaciones e interrupciones” registrada en las últimas semanas, convirtiendo este período operativo en uno de los más críticos para BoA en el último año, explicó Galvarro en un comunicado.

“Esto nos afecta enormemente y está causando retrasos y reprogramaciones que escapan a nuestro control, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por superar esta situación”, agregó, señalando que se estaban implementando medidas de emergencia para estabilizar las operaciones. Esperaba asimismo que los resultados fueran visibles en los próximos días.

Ante este escenario, el Gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira descartó la privatización de BoA. “La postura del Presidente y del Ministerio de Obras Públicas es clara: BoA no será privatizada. Nuestro compromiso es fortalecerla, modernizarla y recuperar la confianza de todos nuestros pasajeros”, señaló Galvarro.

Además, el Ministerio de Obras Públicas ordenó una auditoría integral de BoA el 15 de noviembre. La revisión en curso tiene como objetivo evaluar la situación financiera, técnica y operativa de la compañía. Los resultados se utilizarán para definir los ajustes estructurales y administrativos necesarios para garantizar la continuidad y la eficiencia de la aerolínea.

El mandato de Galvarro sucede al del ex CEO Mario Borda, quien este año logró regularizar vuelos y abrir nuevas rutas, dejando a la compañía con ganancias por encima de los US$ 15 millones. Sin embargo, incluso Borda reconoció que la disponibilidad de aeronaves era un problema persistente.

“Estamos trabajando para mejorar todos los aspectos para brindar la mejor experiencia en Boliviana de Aviación y así ofrecer un servicio más puntual, seguro y eficiente”, añadió Galvarro.