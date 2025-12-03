Perú: Candidato presidencial Belaúnde sobrevive a ataque armado

Belaúnde afirmó que su supervivencia fue un milagro

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde, del partido Libertad Popular, sobrevivió a un ataque armado el martes en Cerro Azul, localidad a 147 kilómetros al sur de Lima, donde solo sufrió rasguños leves causados por vidrios rotos.

El incidente, que la policía considera como un intento de asesinato, ha ensombrecido el inicio de la campaña para las elecciones generales de abril de 2026.

El tiroteo ocurrió cuando Belaúnde, exministro de Energía y Minas (2020) y nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry, conducía su vehículo tras una visita de rutina a una empresa de su propiedad en la zona.

El jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que dos asaltantes en motocicleta atacaron la camioneta de Belaúnde cuando salía de su propiedad. No hubo coincidencias sobre el número total de disparos.

Una fuente citada por medios locales indicó tres impactos precisos en el parabrisas y Arriola confirmó que entre ocho y nueve disparos fueron dirigidos al vehículo del candidato.

Belaúnde, quien viajaba solo, declaró que logró repeler el ataque disparando su arma personal en defensa propia. “Intercambié disparos porque soy una persona que ejerce su derecho a usar un arma de fuego”, declaró Belaúnde a la prensa, calificando su escape con solo “algunos rasguños” como un milagro. Actualmente se encuentra a salvo y cooperando con los investigadores.

El jefe de policía confirmó que el candidato resultó ileso. “Los fragmentos de vidrio le causaron algunos cortes”, señaló. La policía ha activado el “Plan Cerco”, que incluye una revisión exhaustiva de los peajes y la búsqueda de los responsables. Un equipo especializado en homicidios de Lima ha sido enviado para dirigir la investigación.

Si bien el candidato a la vicepresidencia, Pedro Cateriano, condenó el acto y lo calificó de “mal comienzo de campaña”, el motivo del ataque sigue sin estar claro.

Según Arriola, actualmente no hay evidencia de extorsión ni de amenazas previas contra Belaúnde. Los detectives están analizando los movimientos de los atacantes, lo que sugiere que estaban al tanto de la rutina semanal del candidato de visitar su propiedad en Cerro Azul.

El ataque se suma a un patrón reciente de violencia política en la región. El fin de semana pasado, Percy Ipanaqué, candidato a diputado por el partido Juntos por el Perú, fue asesinado a tiros por sicarios en motocicletas en las afueras de Cerro Azul, en la ciudad norteña de Piura. Ipanaqué había denunciado la presunta participación del jefe de la policía de Piura en un operativo falso, lo que aumentó la preocupación por el crimen político y organizado.

Expertos en seguridad han advertido recientemente que organizaciones criminales involucradas en extorsiones y sicariato podrían aprovechar la campaña electoral para atacar a candidatos.

Rafael Jorge Belaúnde Llosa, de 50 años, es hijo del exsenador Rafael Belaúnde Aubry y María Eugenia Llosa Montagne. Es nieto del dos veces presidente peruano Fernando Belaúnde Terry y del diplomático Jorge Guillermo Llosa Pautrat, así como bisnieto de Rafael Belaúnde Diez Canseco, presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, y de Ernesto Montagne Markholz, quien ocupó el mismo cargo durante el mandato de Luis Sánchez Cerro. También es descendiente del expresidente peruano Pedro Diez Canseco Corbacho.