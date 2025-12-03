Lula y Trump dialogan sobre crimen organizado y aranceles

Ambos líderes acordaron volver a reunirse pronto para revisar el progreso de estas iniciativas

Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Donald Trump, de Estados Unidos, mantuvieron una conversación telefónica de 40 minutos este martes, centrada en los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado internacional y en la reducción de los aranceles estadounidenses sobre los productos brasileños.

El Palacio del Planalto calificó la charla de “muy productiva”. Además, emitió un comunicado en el que se indica que ambos líderes revisaron la lucha conjunta contra los grupos criminales transnacionales.

Lula destacó las recientes acciones de la Policía Federal de Brasil, como la Operación Carbón Oculto, dirigidas a las actividades delictivas en el mercado financiero y el contrabando de combustible con repercusiones internacionales.

El gobierno brasileño informó que el presidente Trump “reiteró su plena disposición a colaborar con Brasil y su pleno apoyo a las iniciativas conjuntas entre ambos países para combatir estas organizaciones criminales”.

Asimismo, Lula presionó para que las negociaciones sobre aranceles comerciales continúen. Si bien elogió la decisión de la Casa Blanca de eliminar el arancel adicional del 40% sobre ciertos productos agrícolas brasileños, como la carne, el café y la fruta, Lula enfatizó que otros ítems aún enfrentan sobrecargos. De ahí la necesidad de avanzar con rapidez en las negociaciones para eliminar estos obstáculos. El vicepresidente Geraldo Alckmin, quien lidera las negociaciones por el lado brasileño, expresó su interés en avanzar.

El actual acercamiento diplomático se produjo después de que la administración Trump impusiera aranceles del 40% en julio, alegando una “emergencia nacional” y la presunta “persecución” del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El 22 de noviembre, Trump calificó el arresto de Bolsonaro como “una vergüenza”.

Ambos mandatarios se reunieron personalmente por primera vez a finales de septiembre en la Asamblea General de la ONU y luego de nuevo en Malasia en octubre.