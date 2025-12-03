Honduras: Recuento de votos tras interrupción arroja nuevo líder

Nasralla ahora supera ligeramente a Asfura

La contienda presidencial hondureña cambió de líder este martes, luego de que las autoridades electorales reanudaran el recuento de votos tras las acusaciones de interferencia estadounidense y el controvertido indulto de Donald Trump a un exmandatario hondureño.

El presentador de televisión y candidato de derecha Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), se adelantó al exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional (PN), quien goza del respaldo de Trump.

Con el 67% de los votos escrutados, la contienda sigue virtualmente empatada. Nasralla tiene el 40,14% de los votos frente al 39,69% de Asfura. Pocos votos separan a ambos candidatos.

Mientras tanto, Rixi Moncada, del partido gobernante de izquierda Libre, se sitúa en un distante tercer lugar, lo que refleja lo que los observadores han llamado un “voto de castigo” mientras el país se hundía en la violencia y la pobreza desde 2021 bajo el gobierno de Xiomara Castro.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) detuvo el recuento la mañana del lunes al alcanzar el 57%, alegando “problemas técnicos” con la empresa contratada para divulgar los resultados. La pausa generó críticas y aumentó los temores de fraude, evocando las controversias de las elecciones de 2017.

El retraso coincidió con una intervención sin precedentes de Donald Trump, quien respaldó públicamente a Asfura y lanzó una dura advertencia al país centroamericano. El líder republicano advirtió sobre “graves consecuencias” si Honduras intentaba “alterar los resultados” de las elecciones, lo que se sumó a la amenaza preelectoral de recortar la ayuda si Asfura, a quien Trump considera un “amigo de la libertad”, no ganaba. Trump ha calificado públicamente a Nasralla de “casi comunista”.

“Las cifras nos respaldan, vamos a proteger esta victoria, porque esa victoria es del pueblo y nadie nos la puede arrebatar. ¡Vamos a ganar!” escribió Nasralla en redes sociales.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, prometió que el recuento de votos “respetaría escrupulosamente la voluntad popular expresada” en las urnas.

También el martes, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (“JOH”), aliado de Asfura y miembro del Partido Nacional, fue liberado de una cárcel estadounidense tras recibir un indulto de Trump. Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, fue condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas.

Trump afirmó sentirse “muy bien” por la medida e insistió en que el indulto buscaba poner fin a un caso de “guerra legal, una cacería de brujas”.