Gobierno argentino realiza depuración de funcionarios de segundo nivel

El control de Adorni en el gobierno de Milei se está expandiendo

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, emprendió una importante reestructuración de funcionarios de segundo nivel tras los recientes cambios en el gabinete, según se informó este martes en Buenos Aires.

Adorni destituyó inicialmente al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien sobrevivió al mandato de Guillermo Franco. Se espera que su cargo sea eliminado en la nueva estructura.

Además, se mencionó como probable la salida de Sergio Neiffert, el “Señor 8” (nombre en clave del jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado - SIDE). Se dice que la lealtad de Neiffert se está trasladando del asesor presidencial Santiago Caputo a la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei. También se prevé como probable la salida del secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar Moscariello.

Próximamente se publicará un nuevo organigrama que detallará la creación y eliminación de varias secretarías y subsecretarías a medida que Adorni expande su influencia, incorporando áreas clave bajo su autoridad, como Turismo, Medio Ambiente, Prensa y Comunicaciones, y posiblemente también Inteligencia y Asuntos Legales. En este escenario, Adorni seguirá siendo el portavoz del gobierno del presidente Javier Milei.

Además, se implementaron otros cambios en los Ministerios de Seguridad e Interior.