¿Cuáles fueron las condiciones que Maduro ofreció a Trump? Las claves del ultimátum de EE UU

El presidente venezolano se habría mostrado dispuesto a abandonar el cargo, pero solo bajo un paquete de garantías políticas y judiciales que Washington consideró inaceptables

En medio de una escalada militar sin precedentes y tras la designación formal del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Nicolás Maduro “lo hará”, en referencia a si el líder chavista había ofrecido abandonar Venezuela. En la misma conferencia de prensa, Trump anunció que “muy pronto” comenzarán operaciones terrestres contra “narcoterroristas” en el país sudamericano y aseguró: “Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos”. Sus palabras llegan mientras se conocen detalles de una llamada telefónica en la que, según Reuters y France 24, Maduro habría planteado condiciones específicas para dejar el poder.

Las condiciones que Maduro habría ofrecido a Trump

De acuerdo con cuatro fuentes citadas por Reuters y recogidas por otros medios internacionales, el presidente venezolano se mostró dispuesto a abandonar el cargo, pero solo bajo un paquete de garantías políticas y judiciales que Washington consideró inaceptables.

Un indulto total para él y toda su familia, con garantías de que no serían perseguidos judicialmente.

El archivo de la causa por presuntos crímenes de lesa humanidad abierta en la Corte Penal Internacional.

El levantamiento de sanciones estadounidenses contra unos 100 funcionarios venezolanos.

Un gobierno interino encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez antes de convocar nuevas elecciones.

La respuesta de Trump: rechazo y ultimátum

La mayoría de estas demandas fueron rechazadas por Trump durante una conversación telefónica de unos 15 minutos. Según Reuters, el presidente estadounidense ofreció a Maduro abandonar Venezuela rumbo a Rusia u otro país.

Leer también: Venezuela acepta vuelo de repatriación desde EE. UU. pese al cierre del espacio aéreo anunciado por Trump

El senador republicano Markwayne Mullin afirmó que “se le dio a Maduro la oportunidad de partir”. Trump acompañó la oferta con un plazo límite hasta el 28 de noviembre, que Maduro no cumplió. Un día después, Trump anunció que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado en su totalidad”.

Designación terrorista y presión militar creciente

Estados Unidos sostiene que Maduro lidera el Cartel de los Soles. Washington ha intensificado su campaña militar, con más de 20 ataques contra supuestas narcolanchas que han dejado más de 80 muertos desde septiembre.

Legisladores estadounidenses investigan un ataque en el que, según The Washington Post, el secretario de Defensa Pete Hegseth habría ordenado un segundo bombardeo contra sobrevivientes. El senador Tim Kaine advirtió que, de confirmarse, el hecho “se eleva a la categoría de crimen de guerra”.

Un tablero con pocas salidas claras

Analistas apuntan a cuatro escenarios posibles: ataques selectivos, una transición negociada, fractura interna en la cúpula chavista o la continuidad del statu quo.

Mientras Maduro reafirma su “absoluta lealtad” al pueblo venezolano, su gobierno denuncia ante organismos internacionales un intento de apropiarse de las reservas petroleras mediante presión militar. Reuters afirma que Caracas ha solicitado una nueva llamada con Trump, sin confirmación de Washington.