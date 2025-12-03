Autorizan a Brasil más exportaciones agrícolas

Los nuevos acuerdos se inscriben en la estrategia de Brasil de diversificar sus exportaciones

Las autoridades brasileñas han completado las negociaciones con Filipinas, Guatemala y Nicaragua para ampliar las exportaciones agrícolas a estos países tras alcanzar un acuerdo sobre los requisitos sanitarios y fitosanitarios.

Para Filipinas, se aprobó el envío de grasa de res para la industria alimentaria y la producción de energía baja en carbono, especialmente diésel verde y combustible de aviación sostenible (SAF, por su sigla en inglés). De enero a octubre de 2025, el país asiático importó casi 1500 millones de dólares en productos agrícolas de Brasil.

Por su parte, funcionarios fitosanitarios nicaragüenses autorizaron a Brasil a exportar semillas de mijo, crotalaria y nabo para la agricultura tropical. Estos insumos ayudan a aumentar la productividad y reducir la dependencia de los fertilizantes minerales. De enero a octubre de 2025, Nicaragua importó aproximadamente 55 millones de dólares en productos agrícolas de Brasil.

Asimismo, el Gobierno brasileño obtuvo la autorización fitosanitaria de Guatemala para exportar arroz procesado. De enero a octubre de 2025, el país centroamericano importó más de 192 millones de dólares en productos agrícolas de Brasil.

“Los resultados refuerzan la estrategia de diversificación de destinos y productos, incluyendo artículos de mayor valor agregado”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en un comunicado. (Fuente: Agencia Brasil)