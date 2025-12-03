Argentina lanza Campaña Antártica de Verano 2025/26

El Almirante Irízar es el buque insignia de la campaña

Argentina ha iniciado formalmente su Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/26, una operación que integra logística, investigación científica y desarrollo de infraestructura en uno de los entornos más desafiantes del planeta.

La ceremonia de inicio de la 122.ª operación continua tuvo lugar en la Base Naval de Buenos Aires, antes de la partida del rompehielos ARA Almirante Irízar. La CAV es considerada la misión logística anual más compleja de Argentina debido a su escala y exigencia.

La operación involucra a 1.365 efectivos de las Fuerzas Armadas, además de equipos científicos, técnicos y especialistas. El Irízar partió con 313 tripulantes y cuenta con el apoyo de un buque auxiliar con 67 personas a bordo.

Las autoridades enfatizaron que la campaña requiere una planificación anual, que incluye almacenamiento estratégico, rotación de personal, adquisiciones anticipadas y coordinación interinstitucional. La actividad se intensifica durante las ventanas meteorológicas favorables del verano.

Una campaña típica implica que el rompehielos realice de tres a cuatro viajes completos de ida y vuelta al continente antártico, adaptándose a las condiciones climáticas y del hielo, en un despliegue inicial de personal y suministros a bases permanentes, seguido de la distribución de equipo científico y materiales de construcción, el reabastecimiento con rotación de personal, un reaprovisionamiento suplementario y la retirada de desechos y equipos fuera de servicio. La campaña tiene objetivos simultáneos centrados en el avance de proyectos científicos y obras de construcción importantes.

En la Base Petrel, la restauración de la capacidad logística y científica esencial está llegando a su segunda fase. Posteriormente, se prestará apoyo logístico de alta complejidad al proyecto científico-espacial de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) en la Base Belgrano II, seguido de una redistribución de suministros, equipos y personal en varias bases temporales, como Brown, Cámara, Decepción, Melchior y Primavera. Asimismo, el Irízar prevé transportar carga, combustible, materiales y repuestos críticos entre bases.

Más allá de la logística, la campaña apoya proyectos científicos de alto valor, cruciales para la soberanía nacional y la investigación internacional. Estos proyectos monitorean la meteorología, la glaciología, la biodiversidad, el cambio ambiental y los sistemas de comunicación en zonas polares. Se espera que la CAV permanezca activa hasta marzo o abril, dependiendo de la meteorología y el hielo.