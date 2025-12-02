Venezuela acepta vuelo de repatriación desde EE. UU. pese al cierre del espacio aéreo anunciado por Trump

En los últimos meses, Venezuela ha recibido vuelos de repatriación regulares desde Estados Unidos como parte del programa de retorno de migrantes venezolanos deportados

El Gobierno de Venezuela autorizó este martes un vuelo de repatriación de migrantes procedente de Estados Unidos, apenas días después de que el presidente Donald Trump declarara que el espacio aéreo venezolano estaba “cerrado en su totalidad”. La decisión, reportada por The New York Times, confirma que ambos países mantienen canales de comunicación abiertos en medio de una de las mayores crisis diplomáticas de los últimos años.

“El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ha recibido una solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reiniciar los vuelos de repatriación de migrantes desde ese país hacia Venezuela”, señaló el Ministerio de Transporte venezolano en un comunicado.

En los últimos meses, Venezuela ha recibido vuelos de repatriación regulares desde Estados Unidos como parte del programa de retorno de migrantes venezolanos deportados. Estas operaciones continuaron incluso mientras el ejército estadounidense mantenía ataques en el Caribe contra embarcaciones que, según Washington, traficaban drogas desde Venezuela.

Desde septiembre, al menos 83 personas han muerto en 21 bombardeos realizados por las fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico. La falta de evidencia sobre las supuestas actividades de narcotráfico ha generado cuestionamientos legales dentro y fuera de Estados Unidos. Varios legisladores de ambos partidos han advertido que algunos ataques podrían constituir crímenes de guerra, especialmente uno en el que se habría ordenado eliminar a dos sobrevivientes de un primer bombardeo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfrenta creciente escrutinio por la legalidad de las operaciones. Organismos internacionales y expertos en derecho internacional han calificado los ataques como violatorios del derecho humanitario.

Mientras tanto, Trump ha alternado amenazas militares contra Nicolás Maduro con insinuaciones de apertura diplomática. Ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica en noviembre, en la que discutieron la posibilidad de un encuentro. En ese contexto, los vuelos de repatriación han sido descritos como “uno de los pocos puntos de cooperación” entre ambos gobiernos.

Según datos del Ejecutivo venezolano, casi 14.000 migrantes han regresado al país desde comienzos de año en vuelos de este tipo. El nuevo vuelo saldrá de Phoenix y está previsto que llegue a Caracas el miércoles o jueves, según las autoridades.

Aunque Estados Unidos no tiene autoridad legal para cerrar el espacio aéreo de otro país, el Gobierno venezolano calificó la declaración de Trump como una “amenaza colonialista”. Aun así, la aprobación del vuelo sugiere que, pese a la retórica bélica, la diplomacia entre Washington y Caracas sigue viva.