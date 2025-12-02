Temen que Corredor Bioceánico sea cooptado por narcotraficantes

El Corredor Bioceánico “va a ser la ruta del narcotráfico”, argumentó Martínez

La senadora paraguaya Esperanza Martínez, del partido de izquierda Frente Guasú, expresó su preocupación por un escándalo relacionado con la venta de terrenos públicos en la cabecera del puente del Corredor Bioceánico en Carmelo Peralta. La legisladora afirmó que el narcotráfico se estaba apoderando del territorio.

El escándalo se centra en la donación de al menos tres terrenos por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y Tierras (Indert) a particulares a precios significativamente inferiores al valor de mercado.

Las parcelas fueron adjudicadas al empresario naviero Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal (29 hectáreas) y a la pareja madre-hija formada por Marlene Araceli Oviedo Rodríguez y Alba Marlene Rodríguez Escobar.

La senadora Martínez argumenta que la negativa del gobernante Partido Colorado en la Cámara de Diputados a permitir un interrogatorio formal al presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y a conformar una comisión especial para investigar el asunto es una clara evidencia de “alta complicidad”.

Martínez condenó la entrega de tierras como “totalmente antipatriótica”, afirmando que poderosas figuras económicas y políticas protegían a Ruiz Díaz porque él es el “articulador” de estos acuerdos. Afirma que el Chaco paraguayo estaba siendo “combatido” y entregado.

La senadora argumenta que el nuevo Corredor Bioceánico, que carece de radares y presencia policial o antidrogas, se convertirá en un “arco libre” para la actividad ilícita. Afirmó explícitamente que “los narcos se están apropiando de las tierras” porque el corredor servirá como una ruta importante para la droga, el contrabando y la exportación ilegal de cigarrillos.

“No les interesa la gente de aquí. Les interesa el combate, tener sus propias haciendas, tener los negocios ilícitos que pasarán por esa carretera bioceánica”, dijo.

Martínez también criticó al gobierno por no haber entregado tierras a los pueblos indígenas durante los últimos 70 años, a pesar de la enorme extensión de la región del Chaco, al tiempo que entregaba vastas extensiones de tierra a personas con conexiones.

“Evidentemente, tiene que haber una gran complicidad en los negocios de tierras. Mucha gente muy importante debe estar involucrada en esta entrega totalmente antipatriótica que se está haciendo del Chaco paraguayo”, dijo.