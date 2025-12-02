Gobierno argentino quiere un Código Penal más severo

Esta reforma “pondrá orden donde antes reinaba la barbarie”, señalaron Adorni y Bullrich

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, anunciaron este lunes una iniciativa del gobierno libertario de presentar al Congreso un proyecto de ley para actualizar el Código Penal, estableciendo penas más severas y menos concesiones para los condenados.

A diferencia de Estados Unidos, Argentina tiene un solo código penal para todo el país. Cada provincia puede legislar exclusivamente en materia procesal.

El gobierno del presidente Javier Milei enviará el proyecto de ley al Congreso “en los próximos días”, señalaron ambos funcionarios. La reforma propuesta contempla penas agravadas para delitos como homicidio, robo, tráfico de drogas, pornografía infantil y trata de personas.

La reforma busca revertir la realidad actual, donde se favorece a delincuentes, violadores y asesinos, explicó Bullrich. Aseguró que el nuevo Código conduciría a que el 82% de los delitos resulten en prisión efectiva, al elevar las penas mínimas para evitar la libertad anticipada.

Las enmiendas propuestas incluirían la cadena perpetua para delitos como el homicidio agravado y suprimirían la prescripción de delitos graves como el abuso sexual y el homicidio agravado.

También se incluye el delito de conducción temeraria, a la vez que se refuerza el concepto de legítima defensa, estableciendo que la presunción de inocencia siempre favorecerá a la persona atacada. Además, las víctimas tendrían derecho a intervenir en todo momento durante el proceso.

La reforma libertaria amplía además el concepto de “cumplimiento del deber” para proteger a los miembros de las fuerzas de seguridad cuando actúan dentro de los límites de la ley y la Constitución, evitando que sean acusados injustamente.

Adorni destacó que se contemplarían penas más severas para los políticos que cometan delitos en el ejercicio de cargos públicos y elogió la llamada “Doctrina Bullrich”, que surgió “para acabar con el régimen anárquico que ataba las manos de las fuerzas del orden”. Asimismo, criticó el Código Penal vigente por estar “a la medida de los delincuentes”, con penas insuficientes y una “puerta giratoria” que contribuye al crimen.

Cuando Bullrich “asumió como ministro, Argentina estaba sumida en una verdadera masacre, los piqueteros dominaban las calles y ciudades como Rosario eran zonas francas para narcoterroristas”, subrayó Adorni.

El gobierno confirmó que la reducción de la edad de responsabilidad penal sigue en la agenda. Si bien inicialmente se planeó presentarla por separado, el Ministerio de Justicia indicó que el proyecto de ley “completa las reformas procesales y sustantivas del sistema penal, que incluyen la implementación del Sistema Acusatorio y la reducción de la edad de imputabilidad”. Bullrich mencionó anteriormente que las autoridades buscaban reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años.

En palabras de Adorni, la iniciativa marcaría “el fin de la doctrina Zaffaroni”, según la cual el perpetrador se convertía en víctima. Se le conoce así en honor al ex magistrado de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, famoso por adherir al “garantismo”, el criterio jurídico de Luigi Ferrajoli que pone a los acusados por delante de las víctimas.