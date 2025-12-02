Fortaleza del peso provoca salida de dólares de Argentina

Un tipo de cambio conveniente impulsa a los argentinos a vacacionar en el exterior

Argentina se encamina a una salida histórica de dólares debido al auge del turismo emisor, impulsado por un tipo de cambio favorable. Las proyecciones para este año se han revisado significativamente al alza, y los analistas anticipan una salida total de dólares de entre US$11.000 millones y US$13.000 millones (alrededor del 1,6% del PIB del país), lo que superaría los US$10.662 millones registrados en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri.

El desequilibrio se refleja claramente en las estadísticas de viajeros. Según un análisis de Marcos Cohen Arazi, de Ieral, Fundación Mediterránea, el saldo de viajeros registró un déficit récord en los primeros nueve meses del año.

“En lo que va del año, 9,7 millones de argentinos han salido del país, mientras que 4,1 millones de turistas han entrado, lo que resulta en un déficit de 5,6 millones de viajeros”, informó Cohen Arazi. Se proyecta que el déficit resultante en el gasto turístico cierre el año entre US$7.000 millones y US$9.000 millones, con ingresos por turistas entrantes cercanos a los US$4.000 millones.

Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que, en octubre, alrededor de 1,2 millones de residentes argentinos viajaron al exterior, lo que representa un aumento interanual del 9,3%. Por otro lado, ingresaron al país 679.200 visitantes no residentes, lo que representa una disminución interanual del 10%. El déficit resultante para el mes fue de 549.700 personas.

Los argentinos gastaron US$597 millones en el exterior, mientras que los visitantes extranjeros se llevaron poco más de US$232 millones, lo que resultó en un déficit mensual de aproximadamente US$365 millones.

El alto volumen de viajes al exterior se atribuye a la apreciación relativa del peso, que facilita los viajes internacionales y, al mismo tiempo, encarece el turismo interno.

Daniel Schteingart, Director de Desarrollo Productivo Sostenible de Fundar, señaló en sus redes sociales que 2025 “va camino de ser un récord histórico en turismo emisor”, y pronosticó que el país “muy probablemente superará los 12 millones de turistas que viajan al exterior”. Añadió que el turismo receptivo está teniendo “un año muy malo, con una caída del 17% en comparación con 2024... el peor año desde 2006, salvo por la pandemia”.

El sector compara el panorama con la década de 1990, cuando el plan de convertibilidad “1 a 1” también impulsó la salida masiva de turistas, abaratando los viajes al exterior por sobre las opciones nacionales.

Los expertos advierten que la demanda actual de dólares provenientes del turismo es potencialmente “insostenible” y concluyen que es improbable que se revierta la tendencia en un futuro cercano, dadas las perspectivas económicas actuales.