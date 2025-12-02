Aniversario de la Batalla de las Islas Falkland, 8 de diciembre de 1914

Los restos del naufragio se encontraron en posición vertical en el fondo marino, a unas 100 millas al sureste de Stanley

El Gobierno de las Islas Falkland anunció que, tras la conmemoración del centenario de la gran batalla naval y la derrota de la Marina Imperial Alemana celebrada en 2014, tanto la Royal Navy como la Royal British Legion a nivel global decidieron poner fin a la práctica de marcar el 8 de diciembre como un evento de recuerdo separado.

En las Islas Falkland, y por respeto a todos los que perdieron la vida en aguas de las Falkland aquel día, se mantuvo durante diez años adicionales una conmemoración independiente, junto a los tradicionales actos anuales de recuerdo.

Si bien no habrá un evento oficial el 8 de diciembre de 2025, la fecha sigue siendo feriado público y la comunidad está invitada a conmemorar el Día de la Batalla de forma personal, del modo que consideren significativo.



En 2019, el buque insignia alemán SMS Scharnhorst, hundido el 8 de diciembre de 1914, fue

hallado por el Falklands Maritime Heritage Trust y el arqueólogo marino nacido en las Falkland, Mensun Bound





“Seguimos profundamente agradecidos a todos los que hicieron el sacrificio máximo y a quienes lucharon en defensa de nuestras Islas y de nuestra libertad”, señaló el Gobierno de las Islas Falkland.

Los acontecimientos que llevaron a la gran victoria de la Royal Navy comenzaron el 1 de noviembre de 1914, cuando una poderosa flota alemana al mando del célebre almirante Maximilian von Spee derrotó a una fuerza británica mucho menor en una batalla naval frente a Coronel, Chile, hundiendo dos cruceros británicos y causando la muerte de unos 1.800 marineros, incluido el comandante, el contralmirante Christopher Cradock.

Envalentonado por la victoria en aquel primer año de la Primera Guerra Mundial, von Spee planeó luego destruir la estación de carbón y la estación de radio de Stanley, en las Islas Falkland, antes de emprender el camino hacia Alemania.

El Almirantazgo británico previó este movimiento y envió refuerzos rápidamente a las islas, de modo que, al llegar el 8 de diciembre de 1914, von Spee encontró en el puerto una fuerza británica muy superior.

Coronel había sido la peor derrota naval del Reino Unido en más de un siglo. Entre las fuerzas enviadas para buscar revancha se encontraba un escuadrón liderado por dos cruceros de batalla, el Invincible y el Inflexible, mucho más poderosos y significativamente más rápidos que los principales buques de Spee, el Scharnhorst y el Gneisenau.

Cuando los alemanes avistaron Puerto Stanley, comprendieron rápidamente que habían caído en una trampa y se dieron vuelta a toda velocidad para intentar escapar. Los buques británicos iniciaron entonces la persecución. A primeras horas de la tarde, tras avanzar hacia el sudeste de las islas, von Spee aceptó que la fuga era imposible y dio vuelta con sus dos cruceros más grandes y lentos, ordenando a sus tres cruceros ligeros más veloces, dos carboneros y un barco hospital huir. El almirante Sir Frederick Doveton Sturdee envió cinco cruceros tras los buques menores alemanes (dos de ellos serían hundidos más tarde y uno lograría escapar) y enfrentó a von Spee con sus dos cruceros de batalla.

La artillería británica fue imprecisa al principio, y los alemanes maniobraron con habilidad, lo que prolongó la batalla. Sin embargo, finalmente los grandes proyectiles británicos dieron en el blanco. Ambos cruceros acorazados alemanes fueron hundidos antes de las 18:00, con pocos sobrevivientes. Von Spee murió en combate, al igual que dos de sus hijos.

La derrota de Coronel había sido vengada, y el único buque alemán que escapó de la batalla, el Dresden, fue localizado y destruido mientras se ocultaba en aguas chilenas tres meses después.

La Batalla de las Islas Falkland ha sido considerada la más importante de la guerra, pues dio un enorme impulso moral a los Aliados en un momento crítico, cuando tropezaban en el Frente Occidental y estaban a punto de quedar empantanados en Gallípoli. En Alemania, von Spee fue celebrado como héroe nacional, y en 1936 la Kriegsmarine lanzó un acorazado de bolsillo en su honor, el Graf Spee, que irónicamente fue hundido en el Río de la Plata, cerca de Montevideo, tras ser acorralado por la Royal Navy en diciembre de 1939, exactamente veinticinco años después de la derrota del almirante.

En 1927 se erigió en Stanley un monumento para conmemorar la batalla, con la figura de la diosa de la victoria mirando hacia el mar. Es el monumento más austral de la Primera Guerra Mundial en el mundo.

En 2019, el buque insignia alemán SMS Scharnhorst, hundido el 8 de diciembre de 1914, fue hallado por el Falklands Maritime Heritage Trust y el arqueólogo marino nacido en las Falkland, Mensun Bound. El pecio fue localizado en posición vertical sobre el lecho marino, a unos 160 kilómetros al sudeste de Stanley, a una profundidad de aproximadamente 1.600 metros. El hallazgo, fruto de una búsqueda iniciada en 2014, fue posible gracias a tecnología avanzada de exploración en aguas profundas.

En línea con la práctica global, el recuerdo de todos los caídos en conflictos, incluidos los fallecidos el 8 de diciembre, seguirá siendo honrado colectivamente en nuestro servicio anual del Domingo de Recuerdo.