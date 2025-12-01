Uruguay autoriza exploraciones petroleras en aguas profundas

La medida sacudió aún más los esfuerzos energéticos de Uruguay y su compromiso con los objetivos climáticos y la conservación marina

El gobierno uruguayo del presidente Yamandú Orsi autorizó la exploración petrolera en aguas territoriales del país a las empresas APA, PGS, CGG y Searcher. La decisión generó controversia entre grupos ambientalistas.

Los estudios sísmicos recopilarán datos de siete bloques offshore, que luego se venderán a importantes compañías petroleras (como Chevron, Shell, APA e YPF) para ayudarles a decidir si invertir en medidas más costosas, como la perforación exploratoria.

Sin embargo, dado el posible impacto, el Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay exige a los buques de exploración que desactiven inmediatamente sus cañones de aire si se avista fauna marina a menos de 1.000 metros, un estándar más cauteloso que los 500 metros habituales.

A pesar de estas restricciones, el gobierno también planea declarar ciertas áreas marinas protegidas (AMP) que, de manera preocupante, se superponen con los mismos bloques otorgados para la exploración petrolera. Estas zonas frágiles incluyen montículos de coral de aguas frías y cañones submarinos.

Los científicos siguen preocupados por los efectos del ruido submarino. La exploración sísmica implica el uso de instrumentos que emiten pulsos superiores a 250 decibeles cada 10 segundos, lo que puede causar graves daños a los mamíferos marinos -que dependen del sonido para sobrevivir-, a los peces e incluso al zooplancton -la base de la cadena alimentaria-, pudiendo provocar pérdida de audición, alteraciones del comportamiento y mortalidad.

Ante esta situación, una coalición de organizaciones ambientalistas ha solicitado judicialmente un amparo. Argumentan que la prospección sísmica y la posterior exploración petrolera podrían causar daños irreversibles al océano y a su biodiversidad, y exigen una evaluación completa e independiente de los impactos acumulativos.

Mientras tanto, APA ya avanza con los planes para un pozo exploratorio en el bloque OFF-6, ubicado a unos 210 km de la costa, en aguas a más de 2000 metros de profundidad. La campaña de perforación está prevista para el segundo semestre de 2026.

La petrolera estatal argentina, YPF, también se ha asociado con la italiana ENI para explorar el bloque 5 y se muestra optimista sobre el avance de la perforación en 2026, comparando el potencial con el “gigantesco descubrimiento petrolero frente a las costas de Namibia”.