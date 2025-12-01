Solo una formalidad: Bullrich renuncia como ministra de Seguridad de Argentina

Bullrich agradeció a Milei la confianza depositada en ella, escribió la senadora electa en su carta de renuncia

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, presentó su renuncia a partir de este lunes al presidente Javier Milei para ocupar su banca desde el 10 de diciembre en el Senado, para la que fue electa el 26 de octubre en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Alejandra Monteoliva la sucederá al frente de la cartera de seguridad.

En su carta, Bullrich expresó su “profunda gratitud” a Milei por la confianza depositada en ella para “defender y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que prevalece hoy en el país”.

Enfatizó que su ministerio estuvo guiado por un mandato claro: “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar la delincuencia con determinación y restablecer el orden en las calles”.

La funcionaria saliente destacó el enfoque del gobierno en restablecer el orden público, fortalecer las fuerzas federales e implementar la estrategia de seguridad de la administración libertaria.

Bullrich insistió en que su compromiso era seguir impulsando “las reformas que el país necesita” y defender los valores fundamentales de “instituciones sólidas, ley, orden y un país donde los buenos argentinos puedan vivir y progresar en libertad”.

También describió a Monteoliva como una líder capaz con la “capacidad, experiencia y compromiso” para mantener la doctrina que se ha propuesto el gobierno nacional.

Además, Bullrich le deseó a Monteoliva “el mayor éxito” en la profundización de las políticas a las que atribuyó el logro del “orden en el país”.